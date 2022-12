Sam Smith actúa en la Casa Blanca tras la firma de la ley que protege el matrimonio igualitario

Sam Smith se ha convertido en todo un icono para la comunidad LGTBi de todo el mundo. Por ello su presencia y su actuación en la Casa Blanca para cantar con motivo de la ley que protege el matrimonio igualitario en Estados Unidos ha sido uno de los virales que más ha corrido por las redes sociales en las últimas horas.

Cantó Stay with me justo en los jardines donde residen habitualmente los presidentes de los Estados Unidos como parte de una celebración que reconoce así a la comunidad LGTBi su derecho a casarse. Su felicidad en esta situación era fácilmente identificable gracias a sus palabras.

Y así lo ha dejado claro en sus perfiles oficiales en redes sociales donde ha dejado testimonio de su paso por el emblemático edicifio en tan señalada ocasión. "Mi más profundo agradecimiento al presidente Biden y a la primera dama Dr. Jill Biden por invitarme a actuar en la Casa Blanca, fue un verdadero honor. Me sentí inspirado para cambiar la letra de "Stay With Me" de "this ain't love, it's clear to see" a "this is love, it’s clear to see" para marcar la ocasión histórica".

.@samsmith performs "Stay With Me" at White House Respect for Marriage Act Signing Ceremony



Full video here: https://t.co/k9MaTDgTOK pic.twitter.com/neFTucAYSa — CSPAN (@cspan) December 13, 2022

Parece increíble que a estas alguras del siglo XXI todavía tengamos que estar hablando de esto pero lo cierto es que lo sucedido con el aborno ha hecho a los 'jefazos' del país moverse rápido para evitar la pérdida de otro derecho fundamental para millones de personas: el de amar a la persona que quieran... "Hoy promulgo la Ley de Respeto al Matrimonio, un proyecto de ley de derechos civiles histórico que honra el coraje y el sacrificio de generaciones de parejas que lucharon por la igualdad en el matrimonio y la igualdad de derechos" tuiteó Joe Biden.

"Viendo al presidente Biden firmar la Ley de Respeto al Matrimonio fue un momento histórico para la libertad de amor y ojalá solo sea el comienzo de la importante labor que tenemos por delante para seguir expandiendo las protecciones de la comunidad LGBTQ+, no binaria y transgénero ies; y construir hacia un mundo donde el amor se celebra sin importar de género, raza, etnia o sexualidad. @potus y @flotus" posteó Sam Smith en su cuenta de Instagram.

Sam lleva algunos días en suelo estadounidense realizando promoción de su último disco que llegará a comienzos del próximo año pero cuyos adelantos están generando una enorme expectación: "Filadelfia anoche fue realmente espectacular. ¡El público fue tan cálido y generoso y tan fuerte y listo para ello un LUNES! Os quiero a todos y os he echado mucho de menos. Y Kim... Kim... ¡¡KIM!! @kimpetras poder actuar contigo estas últimas noches es un verdadero honor. Eres de clase mundial y me siento seguro y lleno de alegría contigo en ese escenario. Gracias por ser tan mágico durante todo este proceso. WASHINGTON DC ESTA NOCHE ❤️ 🔥" escribió poco antes de lo sucedido en la Casa Blanca.