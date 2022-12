40 cosas de Paralelo 40, por Paralelo 40

Paralelo 40 es el grupo español formado por Ángel Reyero y Fernando Fu, dos artistas que acaban de lanzar el nuevo single que estará dentro de su nuevo álbum, Mad-Mex. El tema se llama A Vuelta de Rueda, una expresión mexicana usada cuando un atasco no avanza. En este caso, aplicado al corazón y a todo lo relacionado con los sentimental.

Este nuevo disco estará disponible a partir de 2023 con multitud de sorpresas que está preparando el duo. El nombre hace referencia a la famosa película Mad Max en la que se vive una distopía con un futuro apocalíptico, parecido a lo que hemos vivido con la pandemia.

Su repertorio cuenta con grandes colaboraciones, tanto artistas Latinoamericanos como Españoles por ejemplo Malú, Dani Fernández, Miriam Rodriguez, Lérica o Taburete, entre muchos otros. Incluso, han creado bandas sonoras para diferentes series como Amar es Para Siempre o programas como El Chiringuito de Jugones. Para conocerlos mejor, Paralelo 40 se ha atrevido con el test de las 40 cosas de LOS40.

40 cosas sobre Paralelo 40, por Paralelo 40

1. Nombre completo:

F: Fernando Fú Martínez Pérez

A: Ángel Reyero

2. Año y ciudad de nacimiento:

F: Madrid, 1985

A: Madrid, 1980

3. ¿Por qué Paralelo 40? Es el paralelo que cruza por Madrid, ciudad natal de ambos, algo en común bajo las circunstancias de habernos conocido en México.

4. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música?

F: Desde que tengo memoria había una guitarra en mi casa ya que mis padres la tocan y cantan (como hobby)

A: Una guitarra que me regaló mi tío cuando era muy joven y ahí empecé a tocar.

5. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella?

F: Cuando empecé a componer, sobre los 14 años

A: Nunca me lo planteé…fue por casualidad. Siendo menor de edad me tocó sustituir a un amigo en una actuación en un bar y desde ahí ya no me volví a bajar.

6. La canción que te hubiese gustado componer:

F: Mi primera canción (A. Sanz)

A: Peces de ciudad (Sabina)

7. Un género musical en el que nunca te adentrarías:

F: Urbano o flamenco

A: Urbano o flamenco. No sabría hacerlo

8. Un artista y/o una artista favoritos:

F: Sabina, Sanz, John Mayer, Ed Sheeran…

A: Enrique Urquijo, Sabina, Quique González

9. La música que escuchabas en casa de pequeño:

F: Sanz, música clásica, M. Jackson, Def Leppard…

A: De todo tipo, desde folclórica hasta anglo

10. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo:

F: When you´re gone (Shawn Mendes)

A: Last train home (John Mayer)

11. La que odies escuchar ahora mismo:

F: El 90% de viernes de novedades de Spotify

A: Si no me gusta no lo escucho pero tampoco pierdo el tiempo odiando a nadie

12. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar:

F: Morat

A: No me gustan las colaboraciones, creo que los featuring se han vuelto cansinos.

13. ¿Es un sueño o una realidad?

F: Esperemos que se haga realidad

A: No aplica…

14. El músico que está en tu agenda de contactos y te haga ilusión:

F: Willy de Taburete, me gusta mucho lo que hacen y como canta.

A: Jose Crespo de Despistaos

15. Si no fueses cantante, seríais…

F: Algo relacionado con mi carrera (Empresas + Derecho)

A: Supongo que habría terminado la carrera y sería arquitecto

16. La música para ti es…

F: Mi dioma

A: Un hobby que se me fue de las manos y ahora no puedo vivir sin ella.

17. Un hobby o un deporte favorito:

F: Baloncesto

A: Videojuegos

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir:

F: El nacimiento de mis dos hijos

A: Cuando me avisaron que estábamos nominados a los Grammy internacionales. (Y luego lo ganamos)

19. Lo que te dirías a ti de pequeño:

F: Los sueños van cambiando de forma a lo largo del camino

A: Diviértete

20. La red social que más te engancha:

F: Tik Tok

A: Intento evitar las redes, me quitan mucho tiempo

21. Una lección de vida que ha cambiado la tuya:

F: Una amiga que superó una enfermedad muy grave

A: Cuando nos separamos en La Quinta Estación aprendí que nada es para siempre.

22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo:

F: La soberbia

A: A los artistas que se toman demasiado en serio a sí mismos

23. Una frase que repitas mucho:

F: “Esto es una carrera de fondo”

A: Seguro que varias…, pero no me doy cuenta, soy muy quejica! “Qué cansado estoy” por ejemplo.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe:

F: Era zurdo y me obligué a ser diestro porque mi guitarra favorita sólo existía para diestros.

A: Soy cinturón negro de Jio Jitsu

25. Una película que te encante o te defina:

F: The Matrix

A: El viaje de Chihiro (Espirited away)

26. Algo que se te dé fatal:

F: Las chapuzas, soy un manazas

A: El deporte y las matemáticas

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado:

F: Las zapaillas

A: Guitarras vintage

28. Tu personalidad:

F: Tranquilo pero activo, buen genio pero con carácter, paciente pero exigente, terco, perfeccionista y coherente

A: Escéptico

29. Tu recuerdo de infancia más bonito:

F: Hay muchos…ver a mis padres bailar rock and roll en el salón los domingos, las meriendas en casa de mi abuela…

A: No sabría decir uno , en general fue bastante bonita.

30. Un juguete (o juego) de infancia:

F: Un muñeco de Spiderman

A: Todos los de Star Wars

31. Lo que echas de menos:

F: La libertad de expresión

A: Siento que antes éramos más libres en todos los aspectos

32. Algo de lo que te arrepientas:

F: Si alguna vez hice daño a alguien, aunque soy de los que cree que todo pasa por algo

A: No haber terminado la carrera en su momento

33. Tu palabra favorita:

F: Adalid

A: Hueva

34. Una manía:

F: No puedo dormir con armarios abiertos, ni con un mínimo de luz.

A: No suelo escuchar mi propia música

35. Tatuajes:

F: 8

A: Unos cuantos tirando a muchos. Perdí la cuenta.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta):

F: La isla de las Tentaciones y que no me cae mal Gabriel Rufián

A: A veces veo Telecinco

37. Lo más surrealista que te haya pasado en tu carrera:

F: Una vez canté en una cena que resultó ser una convención de una secta

A: Algún que otro concierto en medio de la selva cuando estaba en la Quinta Estación.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería…

F: Si no hubiera mañana

A: Qué mayor estoy para algunas cosas

39. Retos por cumplir:

F: Hacer crecer Paralelo 40

A: Vivir tranquilo

40. Si no fueses Paralelo 40 y te lo encontrases, ¿qué pensarías de él?

F: Joder, al fin letras decentes en 2022

A: Que tienen canciones muy chulas y siguen apostando por la música.