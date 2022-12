Recorremos el cuerpo de Beret con sus tatuajes, dónde se tatuaría y dónde no

¿Quieres saber por qué Beret tiene tatuado Memento Mori en uno de sus brazos? ¿Sabes dónde se haría un tatuaje y dónde no se lo haría el artista sevillano? Hemos tenido la oportunidad de charlar con el músico en LOS40 sobre la tinta que cubre su piel.

El intérprete nos cuenta el significado y el origen de los 16 tatuajes de su cuerpo. Dos de ellos representan lo más especial y lo más curioso para él. En el brazo derecho lleva Memento Mori: "Una chica me contó la historia estando de fiesta. Julio César iba por el Ágora y tenía tanto ego que era capaz de confundirse con un dios. Para evitarlo, puso a una persona a seguirle recordándole lo de Memento Mori, recuerda que vas a morir, seas lo que seas todo puede cambiar en cualquier momento".

Y en el pecho el tatuaje más especial que es la cruz que se hizo en homenaje a su hermana fallecida a quien también le ha dedicado la canción Tata incluida en el álbum Resiliencia: "La hice justo cuando terminé de componer el álbum y ya estaba completo. Cuando sucedió me pareció que si no estaba esa canción, la más especial que he hecho en mi vida, Tata, tenía que estar porque si no no tenía sentido. Me parece que todo aquello que me ha hecho estar mal y me ha mostrado cómo soy, tenía que estar en el disco. A diferencia de Prisma, es el disco que más y que mejor habla de mí. Es la canción más especial que he hecho y voy a hacer en mi vida. La hice en unas condiciones surrealistas el mismo día que falleció mi hermana estando en casa. Era una forma de desahogo. Necesitaba componer. Llame a mi manager y le dije que tenía que estar y la metimos" nos confesaba el sevillano durante nuestra última entrevista con él en LOS40.

"Hay uno que me hice hace poco en una presentación con influencers y llevaba ya varias copas y esas fueron las que me animaron a hacerme el tatuaje. No me arrepiento porque el tatuaje me encanta pero fue el tatuaje más impulsivo que me he hecho" explica Beret.

