Entrevista a Beret: “Tata es la canción más especial que he hecho y haré en mi vida”

Con mucha ilusión positiva porque llevaba dos años y medio haciendo el disco pero también con nervios "porquye quiero ver a la gente en persona y ver cómo han sentido las canciones". Así es como ha afrontado el lanzamiento de su nuevo disco Beret. El 11 del 11 del 2022 el solista ponía a la venta su segundo trabajo de estudio, Resiliencia, un álbum que "habla más y mejor de mí" como él mismo reconoce durante nuestra entrevista en LOS40.

"Es como una lluvia de emociones pero si tuviese que hacer un resumen, más contento que otra cosa" nos explica el intérprete con una sonrisa en los labios consciente de que su gran momento ha llegado después de uno de los momentos más duros de su vida.

Y no solo por la pandemia que nos ha afectado y nos ha hecho vigilar más nuestra salud mental sino también por el triste fallecimiento de su hermana. Para ella también va Resiliencia, y sobre todo la canción más importante que ha escrito y escribirá jamás Beret.

"La hice justo cuando terminé de componer el álbum y ya estaba completo. Cuando sucedió me pareció que si no estaba esa canción, la más especial que he hecho en mi vida, Tata, tenía que estar porque si no no tenía sentido. Me parece que todo aquello que me ha hecho estar mal y me ha mostrado cómo soy, tenía que estar en el disco. A diferencia de Prisma, es el disco que más y que mejor habla de mí. Es la canción más especial que he hecho y voy a hacer en mi vida. La hice en unas condiciones surrealistas el mismo día que falleció mi hermana estando en casa. Era una forma de desahogo. Necesitaba componer. Llame a mi manager y le dije que tenía que estar y la metimos" confiesa el sevillano.

Para este trabajo, Beret ha contado con una amplia lista de colaboradores. Hasta 7 diferentes artistas rodean al músico en muy diferentes géneros cuyas colaboraciones ha disfrutado al máximo: "En este disco hay de todo. Hay diversidad de temas y artistas que no tienen que ver unos con otros y no están ahí de forma premeditada. No estaba pensando en hacer el disco en ese sentido. Todos son amigos y tienen un punto en común de admiración a su música: a Reik, Malú, Omar Montes, Estopa, Lérica... Me parece guay porque cada canción es diferente: con Malú es una balada, con Lérica es un reggaeton, con Estopa es una media rumba. A pesar de todo, la gente le ha dado mucho cariño y todas las canciones han sido certificados con disco de oro y platino. Da igual la forma porque la esencia sigue pese a estar en formas diferentes".

Con ganas de empezar a presentar en directo su nuevo álbum de estudio, el artista ya tiene en mente su próxima gira que estará en América a comienzos de 2023 y que arrancará en España cerca del verano. Será un año muy especial para él ya que cumplirá 10 años desde su debut musical. Y parece que tendremos que esperar para conocer cómo lo celebrará.