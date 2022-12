Llegan los asientos verdes al Metro de Madrid y esto es lo que significan

Hay novedades en los vagones del metro de Madrid. El suburbano de la capital de España está viendo en estos últimos días previos a la Navidad cómo, además de aparecer el ya tradicional tren de la Navidad entre sus túneles, han empezado a brotar también en el interior de los vagones de sus vehículos unos nuevos asientos de color verde lima que no han pasado desapercibidos para quienes cada día echan mano de este suburbano para desplazarse por la ciudad.

Estos asientos son parte de una prueba piloto que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid y han llegado para mejorar la visibilidad de los espacios reservados a personas mayores, embarazadas o personas con movilidad reducida, algo que, hasta ahora, recaía sobre unas pegatinas de color azul de un tamaño similar al A4 que estaban pegadas sobre las ventanillas del vagón.

Estos adhesivos de color azul marino y blanco pasaban, hasta ahora, inadvertidos para muchos viajeros, por lo que, tal y como recogen desde Telemadrid, ahora los responsables de Transportes de la Comunidad de Madrid han decidido apostar por este nuevo formato que tiñe de un color muy chillón la base y el respaldo de los asientos de manera que es prácticamente imposible que pase inadvertido para la gran mayoría de los viajeros. Su objetivo es que las plazas reservadas se identifiquen al instante y que, por lo tanto, aumente el civismo y la solidaridad entre los viajeros garantizando que quienes más lo necesitan, hagan el trayecto sentados.

Por ahora, tal y como ha detallado la televisión pública autonómica, el proyecto piloto ha llegado a un único vagón de varios de los trenes de las líneas 1, 6, 8 y 10, donde permanecerán durante los próximos tres meses teniendo efecto sobre un 14% de todas las plazas de estos convoyes. Una vez finalizado este plazo, los responsables de Transportes analizarán el resultado de la misma y, en caso de que se concluya que el resultado ha sido exitoso, los asientos verdes se instalarán también el resto de los vehículos de la red de Metro de Madrid.

Los demás ¿pueden o no usar los asientos verdes?

Igual que sucedía con los asientos reservados marcados con las pegatinas azules de Metro de Madrid, los asientos verdes indican una preferencia de personas mayores, las embarazadas y todos aquellos que cuenten con algún grado de movilidad reducida, sobre todos los demás viajeros de Metro. Sin embargo, esto no significa estrictamente que los demás no puedan sentarse en ellos. Simplemente, las personas que no cumplan este requisito han de saber que solo pueden hacerlo siempre y cuando nadie más lo necesite y que, en caso de que se esté utilizando y se monte en el metro alguien que sí cumpla los requisitos de preferencia, se le deberá ceder el espacio inmediatamente. ¡Ellos tienen preferencia y ahora no habrá excusas!