Un detalle en la gorra de Quevedo mientras presentaba su nueva colab con Myke Towers se convierte en meme

Quevedo se ha convertido en un referente de la música urbana que cada vez tiene más adeptos, sobre todo, desde este verano con su sesión con Bizarrap. Quédate es uno de los pocos temas que pudo hacer frente al Despechá de Rosalía este verano.

De ahí que, cada paso que da, sea seguido cada vez por más gente. Acaba de lanzar Playa del inglés, una colaboración con Myke Towers que tiene al personal revolucionado.

Un tema producido por Ovy On The Drums que fusiona sonidos electrónicos y dance y que hace referencia a uno de los lugares emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria. Y es que esa actitud de mantener siempre presentes sus raíces es una de las cosas que más admiran sus seguidores.

El canario no ha dudado en hacer un directo en redes para hablar de este nuevo tema que seguro que no va a parar de sonar estas navidades. Y sus seguidores, más allá de sus palabras, han advertido otro detalle en su conexión.

No es raro verle con bandanas o gorras en la cabeza, tal vez no con tanta asiduidad como Bizarrap, pero no es algo que nos llame la atención cuando le vemos con la cabeza cubierta. Sin embargo, la que se ha puesto para este directo sí que ha sido centro de muchos comentarios.

El detalle

Seguramente no era una gorra de su talla y eso hacía que, pese a estar abrochada en el último agujero, se viera muy ajustado en su cabeza. Y eso, claro, ha dado pie a multitud de comentarios en redes sociales y memes que han despertado más de una risa.

Los hay que incluso, han utilizado este detalle para comentar el último programa de La isla de las tentaciones que nos dejó ayer la hoguera final entre Tania Deniz y Samuel Chávez.

Seguro que, a partir de ahora, los que estén pensando en regalarle algo a Quevedo, opten por una visera de su tamaño.