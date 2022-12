Las cinco parejas de ‘La isla de las tentaciones 5’ se enfrentan a su decisión final: “Al final, todo sale”

La isla de las tentaciones 5 está llegando a su fin. Queda conocer el desenlace de las cinco parejas, saber si alguna sobrevive a la experiencia y continúa una vez acabado del programa.

De momento hemos visto el cara a cara entre Tania Deniz y Samuel Chávez. Mucha tensión, muchas lágrimas y una decisión inesperada. Pese a todo lo ocurrido, Samu decidía irse de la isla con Tania. Nos queda descubrir si ella decide lo mismo, aunque, por lo que hemos visto en el avance, todo hace pensar que no.

Samu sale de la hoguera desesperado y ella le sigue. “Espérate un momento, ¿por qué siempre actúas…? si estoy mal”, le dice ella. Y eso nos hace pensar que su respuesta ha sido irse sin él de la isla. Pero hay que esperar.

Ana y Cristian

Igual que hay que esperar para saber si Cristian y Ana vuelven juntos, o no, a Murcia. Tuvieron una hoguera de emergencia en la que Ana decidió darle una segunda oportunidad que él parece que no ha terminado de aprovechar como ella esperaba. “Yo ya no me creo nada de ti”, le dice en la hoguera final.

“Esta chica me ha atraído y no me puedo quedar en un rincón de brazos cruzados porque te engaño a ti y me engaño a mí mismo”, intenta justificarse él. “¿Cristian, estás diciendo toda la verdad?”, le pregunta Sandra Barneda. “Totalmente”, responde él.

“¿No le habías dicho a alguna soltera o a alguno de tus compañeros que le habías sido infiel a Ana?”, insiste la presentadora. Y tras la nueva negativa de Cristian, vemos a Ana concluir: “Al final, todo sale”. Pinta mal la cosa.

Laura y Mario

Laura Casabela y Mario González también volverán a verse las caras. Ya lo hicieron en una hoguera de confrontación en la que también decidieron darse una segunda oportunidad. “¿Valorarte a ti significa reventarme a mí?”, le pregunta en esta ocasión Laura. “A ti yo no te he visto reventada en ningún momento”, respondía él.

Laura quería saber si él quería seguir conociendo a su tentadora favorita y él no lo tiene claro. Y vuelven al tema recurrente sobre su infidelidad con Álvaro Boix de la que Mario dice haberse enterada en el programa y Laura insiste en que ya lo habían hablado antes de llegar.

“¿Tú a mí me dijiste que te habías follado a Álvaro?”, le vuelve a preguntar Mario. “Tú sabías que habían pasado cosas y me dijiste ‘no me digas nada’”, insiste ella. Parece que no van a llegar a un acuerdo en este tema, por lo menos, de manera pública.

Paola y Andreu

Otra de las parejas que nos tienen confundidos es la de Paola Monzani y Andreu Martorell. Ellos tuvieron la oportunidad de verse a través de un cristal. Él dejó claro que la quería y ella se centró en reprocharle su actitud. “Esta experiencia ha sido super heavy para mí, te lo juro, he estado hecho polvo”, le dice a su chica. “Pues no se te ha visto muy hecho polvo, la verdad”, responde ella tan fría como en su anterior encuentro.

“¿Te parezco una celosa enfermiza? Cuando vine aquí en la primera hoguera, no sabes lo dolida que salí de aquí. Todas las chicas lo fliparon porque no se lo esperaban absolutamente nada de ti”, respondía ella.

“No he levantado puta cabeza, no levantaba cabeza, tía”, le dice entre lágrimas sin entender muy bien la actitud de su chica. ¿Qué acabarán haciendo? Ya queda menos para saberlo.

Claudia y Javi

Como queda menos para ver el encuentro entre Javi Redondo y Claudia Martínez tras la infidelidad de ella con Álvaro Boix. “Un tío que le ha puesto los cuernos a su novia aquí, que ha hecho un trío, ¿eso te gusta?”, le pregunta a su todavía novia.

“No me gustaba, pero luego empecé a conocerle y he encontrado cosas en él que me faltaban”, le explicaba ella. Y no tardan en llegar las lágrimas. “Cuando yo te conocí eras feliz y ahora, no. Que me lío con un tío y parece que te da igual”, sigue diciéndole ella.

“Quiero que te des cuenta de que no se puede seguir así, con la relación que teníamos”, sentencia Claudia.

Ahora sí, ha llegado el momento de responder a la gran pregunta y lo harán en el próximo programa. Las cartas ya están echadas, aunque todavía podemos llevarnos alguna sorpresa.