Sandra Barneda tiene que pedirle a Javi moderación en su encuentro con Álvaro en ‘La isla de las tentaciones’

Por fin ha llegado el momento de ver las últimas hogueras de los chicos en La isla de las tentaciones. Álvaro Boix, el soltero que ha hecho caer en la tentación a Claudia Martínez, llegaba dispuesto a hacerle pasar un mal rato a Javi Redondo. Para empezar, solo saludaba a Sandra Barneda. “Qué maleducado”, comentaba Javi.

En el avance de la semana ya habíamos visto como Álvaro le decía a Javi que era su peor pesadilla y que su carrera en busca de su chica había sido “la peor carrera de La isla de las tentaciones”.

Tras asegurar que le había gustado mucho el beso que le había dado Claudia, Javi dejaba claro que le sorprendía “que mi chica le dé un beso a un chico como tú”.

“Que dejes de condicionar a tu novia porque es que no para de verte mal, de verte llorar”, le pedía Álvaro. “Sí, porque estoy mal, ¿tú no estabas mal cuando veías que tu novia estaba con otro?”, responde.

Álvaro insistía en el discurso de que Javi tenía que abrirse y dejarse conocer y aseguraba que era lo único que le pedía su novia. “Vamos a ir por partes y si no, abandono la hoguera. Yo no voy a dejar que un chico de esta clase mencione a mi padre porque mi padre es un señor. No me llames hijo de papá porque yo a ti no te he descalificado, así que, ten educación, sé un hombre y háblame a mí y no a mi familia, por favor”, pedía tras escuchar cómo Álvaro le preguntaba si era un niño de papá cuando reconocía que nunca se hacía el desayuno.

Las tres preguntas

“¿Crees que Claudia me sigue queriendo?”, esa era la primera de las tres preguntas de Javi que Álvaro podía contestar con un sí o con un no. La reacción tras escuchar su respuesta era una sonrisa. “Hostias, va a ser graciosa la entrevista”, decía, “poco que te haya hablado de mí sabes que me quiere y que me va a querer toda su vida como yo a ella”.

Álvaro insistía en que ella le había dicho que ya no le quería y hasta Sandra Barneda tuvo que preguntarle si era sincero. “Yo de mi novia quiero hablar lo justo contigo porque tú no eres nadie para decirme nada”, le acababa diciendo Javi.

En la segunda pregunta, Álvaro negaba que Claudia estuviera arrepentida de lo que había hecho. “Sandra, voy a tener que poneros un polígrafo aquí y va a reventar el polígrafo porque está mintiendo. A un personaje así no me lo voy a creer”, decía Javi. Sandra Barneda le llamaba al orden para evitar las faltas de respeto.

Javi lanzaba la última pregunta a la que Álvaro contestó asegurando que creía que Claudia saldría de la isla con él. Respuestas que Javi tiene claro que pondrá en cuarentena hasta que hable con su chica porque no se cree nada.

La infidelidad de Laura

Mario González le daba las gracias a Álvaro porque gracias a él se había enterado de la infidelidad de su chica y le preguntó si Laura le había dicho esa noche que tenía novio. “Sí, me levanté y me lo dijo”, respondió.

Poco más quedaba por hablar. Sandra despidió a Álvaro que les dijo adiós a los chicos. “Hasta luego Stiven”, dijo Cristian como golpe bajo. Recordemos que Stiven fue el tentador con el que la ex de Álvaro, Rosario Matthew, tuvo algo tras la isla. “Perdona, perdona, me he liado, de verdad, no quería ofenderte”, aseguraba Cristian.

Veremos qué pasa entre Javi y Claudia cuando, por fin, se vean las caras.