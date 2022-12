Samu sorprende en ‘La isla de las tentaciones’ con una última noche de sexo y una decisión final inesperada

Samuel Chávez y Tania Deniz forman una de las parejas que más juego ha dado en La isla de las tentaciones 5. Ella encontró una fuerte conexión con Hugo Paz y llegó a quitarse su alianza y declararse una mujer divorciada. Algo que dolió mucho a su chico que se dejó llevar y acabó manteniendo relaciones sexuales con Elena. Un límite que ella no llegó a traspasar y se quedó en unos besos y una fuerte conexión con su tentador.

Lo suyo ha sido un drama desde el principio y ha habido muchos lloros y momentos de tensión. No olvidemos que Tania salió huyendo de su villa en busca de Samu, aunque no llegó a encontrarse con él.

En esta recta final, Samu no ha parado de darnos sorpresas. La primera llegaba en la última noche con su tentadora favorita. Ya habían intentado acostarse en la villa, pero él no pudo llegar hasta el final. Algo que no le sucedió en la última cita, donde sí tuvieron sexo completo.

Hoguera final

Tras esa noche apasionada, llegaba el turno de la hoguera final con su chica. El primero en llegar era él que reconocía los nervios y ganas de resolverlo todo y encontrarse, por fin, con su chica. Aseguraba que ella era la única persona de la que se había enamorado realmente y esa iba a ser una de las noches más importantes para él.

Luego llegaba Tania y el encuentro era frío. Ella estaba enfadada y en seguida empezó una fuerte discusión entre ellos. Reproches de uno y otro por lo que habían hecho durante su distanciamiento y Sandra en medio con los ojos abiertos ante el nivel de discusión.

La una le reprochaba al otro el calentón que había tenido que le había llevado a acostarse con Elena. Y él le echaba en cara todo lo que había compartido con Hugo Paz. Y salió a relucir el anillo que por lo visto no le había entregado Tania a Hugo para que lo echara en la hoguera, sino que lo había cogido por su cuenta.

Tras ese comienzo tan tenso, llegó el momento de ver las imágenes juntos. Y las discusiones continuaron. Ella intentaba hacerle ver que había pensado en él y por eso no se había acostado con Hugo a diferencia de él. Samu, por su parte, intentaba hacerle ver que es peor tener una conexión tan fuerte como la que ella había tenido con Hugo.

Tú ignoras lo que eres para mí, ignoras todo lo que te amor, todo lo que estoy enamorado de ti. Yo siempre he dicho que, aunque te viera con Hugo, eras mi niña”, decía completamente roto. “¿Cómo puedes decir que soy el amor de tu vida y seas capaz de acostarte con otra persona? Dime la verdad, fue un calentón”, respondía ella.

“Sí, pero con la persona que me gustaba. Me apetecía y lo hice. Lo destrozo cuando veo que tú ya no sientes por mí”, intentaba explicarle él.

Sandra le pedía a Tania que le dijera ella lo que sentía. “Yo te quiero muchísimo y lo sabes, pero es que pienso que no puedo más Samu, sabes que llevo toda la relación luchando y nunca he querido a nadie como a ti, pero creo que nos queremos muy mal”, aseguraba ella.

La decisión final

Llegaba la hora de tomar una decisión. “Aunque me duela, aunque para mí sea una de las personas más importantes de mi vida, aunque la ame con locura, voy a pensar en mí…”, empezaba diciendo Samu. “Haz lo que sientas”, le pedía su novia. Y él no podía parar de llorar.

“Yo te amo demasiado, te lo juro”, decía completamente derrumbado y abrazado a su chica. Y Sandra le pedía ya una decisión. “Yo siento ya irme con ella. Es que me rompe todo ella”, decía mientras los dos se llevaban las manos a la cabeza para ocultar su rostro.

Ahora es el turno de decidir de Tania, pero tendremos que esperar al próximo programa para saber si quiere irse con Samu, sola o con Hugo. Mientras, la audiencia dicta sentencia en redes y, al parecer, Tania sigue siendo la mala de la película y la palabra que, según muchos, mejor le define, es cínica o hipócrita.

Veremos qué es lo que pasa.