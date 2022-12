Escenas post-créditos ‘Avatar: El Sentido del Agua’: ¿Hay algo que ver tras el final de la película?

Cuando se estrenó Avatar, Marvel ya había cambiado las reglas del juego. El estreno de Iron Man en 2008 hizo que los fans conectaran con una forma nueva de crear expectativas: las escenas post-créditos, pequeños avances después del final que desencadenaban nuevas tramas, presentaciones de personajes o algún chascarrillo.

Por aquel entonces Avatar (2009) no incluyó nada en sus post-créditos, no como el reestreno en 2022. En esta última ocasión, había un avance de Avatar: El Sentido del Agua en el que se ve a Lo'ak, el hijo de Jake Sully, interactuando con una ballena.

Esto sembraba la duda de si esta secuela tenía un avance después de los créditos; aunque más allá de mostrar nuevas imágenes, los fans se preguntarán si hay alguna otra secuencia que revele algo importante de cara al futuro de la saga. O, al menos, algo que recompense a los fans más fieles haberse quedado hasta el final de la película.

Si aún no has ido a ver la película, no te preocupes: en LOS40 te contamos si El Sentido del Agua tiene escenas post-créditos, que pese a ser algo habitual en las películas —sobre todo en los blockbusters— actuales, no siempre sucede. Buena prueba de ello son las películas de Marvel o DC, siempre fieles a dejar alguna píldora para los fans.

Sin embargo, los fans de Avatar se llevarán una amarga sorpresa al descubrir que no hay escenas post-créditos en la película. Al finalizar la trama, hay unos créditos animados que vale la pena ver si decides optar por la versión en 3D; para luego dar paso a unos largos créditos tradicionales que terminan en un fundido a negro.

La decisión de no incorporar nada más está claro: Avatar está hecha de otra pasta, aunque sea solamente por el mimo que su director ha puesto en la historia. Además, aún quedan otras tres entregas por salir a la luz los años venideros, que continuarán las historias de la familia Sully y los Na'vi que habitan Pandora.

Esta película es el broche de oro a una espera de 13 años, que ha servido a muchos para poner bien altas las expectativas sobre lo que se iban a encontrar. Piensen lo que piensen de la trama, está claro que no tendrán un adelanto del futuro de la franquicia a no ser que alguna versión extendida lo incluya.

Sea como sea, está claro que esta segunda parte de Avatar viene dispuesta a ser el taquillazo de estas navidades. Con su tecnología de 3D y su trama, que se adentra en los océanos de Pandora, sienta las bases de una saga que ya ha hecho historia. ¿Se subirá al carro de las escenas post-créditos en siguientes entregas? Habrá que esperar para verlo, aunque de momento no lo necesita.

Avatar: El Sentido del Agua ya está en cines.