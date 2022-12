Rosalía, Cardi B, The Weeknd, Quevedo, Myke Towers y Maneskin celebran la Navidad con sus nuevas canciones

Ya es oficial. Ya está aquí la época de los polvorones, los villancicos y las luces navideñas. También ha llegado el momento de volverse loco para encontrar el regalo perfecto, pero muchos de nuestros artistas favoritos nos han facilitado la tarea.

Y es que si el pasado 9 de diciembre fueron María Becerra, Pablo López, Karol G y Ptazeta algunos de los que nos deleitaron con sus nuevos lanzamientos, prepárate para otra lista de temazos. ¡Dale al play!

Viernes 16 de diciembre

Rosalía, Cardi B - Despechá (Remix). Dos de las protagonistas del viernes son Rosalía y Cardi B, que han llegado con esta nueva versión del éxito veraniego de la catalana. Manteniendo la esencia positiva y llena de energía del tema, la rapera interviene con algunos versos en inglés y en español para demostrarnos que ella también puede subirse al carro del flow de la Rosi.

The Weeknd - Nothing Is Lost (You Give Me Strenght). Con el estreno de Avatar ha llegado también el de la nueva canción que The Weeknd tenía preparada para su banda sonora. Con unos toques electrónicos y su inconfundible voz, el artista trae un tema de lo más hipnotizante. Además, en su letra cuenta lo que los espectadores verán en la gran pantalla como parte de la lucha de los Na vi.

Quevedo, Myke Towers - Playa del Inglés. Otra colaboración esperada era la de estos dos artistas urbanos. Ambos se unen al talento de Ovy On The Drums para deleitarnos con un tema de toques urbanos y electrónicos de lo más pegadizo. En él presumen de ser de dos islas cargadas de talento.

Maneskin - LA FINE. La banda italiana ha anunciado el lanzamiento de su tercer álbum de estudio Rush para enero de 2023. Pero para calentar motores han estrenado este nuevo sencillo que formará parte de su tracklist. ¡Al más puro estilo del rock!

Nil Moliner, Marlena - Nada Que Decir. Otro que está de avances es Nil, que ha querido compartir esta colaboración con el dúo para mostrarnos cómo sonará su tercer álbum de estudio. "Es una canción que habla de ese silencio que queda cuando una relación se acaba. Siempre hay una de las dos partes a la que le queda algo que decirle a la otra", explica Moliner.

Alizzz - Todo Está Bien.

Cris MJ, Duki, Nicki Nicole, Standly, Stars Music Chile - Marisola (Remix).

Rayden - Multiverso.

Pignoise - Motor.

Otros artistas que se han unido a la ola de novedades musicales son María Escarmiento con Me Mirabas, Juan Magán y David Cuello con ODA, Jowell & Randy y Wisin & Yandel con Si Te Pillo, Alvaro Diaz con SUPRA 94TRO y Fran Perea y Ginebras con La Chica de la Habitación de al Lado.