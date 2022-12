Alizzz presenta ‘Todo está bien’, un nuevo adelanto de su EP ‘Boicot’

Alizzz estrena Todo está bien, un nuevo adelanto de su próximo EP titulado Boicot. Este sencillo está repleto de versos que nos animan a llevar a cabo buenos deseos y propósitos para 2023, aunque fallemos en el intento. El primero y principal: tener menos preocupaciones y menos estrés.

El videoclip, dirigido una vez más por Rafa Castells, nos muestra al artista como el vocalista de la banda estrella del cotillón de fin de año, haciéndose un bis al final de la noche, con las copas vacías sobre la mesa y el suelo sucio de confeti.

Con la llegada de la Navidad siempre nos inunda la nostalgia. Pensamos sobre aquello que hicimos y sobre lo que no, pero también la posibilidad de cambiar nuestros hábitos: estresarnos menos, olvidar a algún ex, llegar a los plazos de entrega con nuestros proyectos y obligaciones... Y si no lo logramos, siempre nos quedará autoconvencernos de que así será.



Porque todo está bien

Que les den

Al curro, al estrés, la depre, el alquiler

A todos esos mierdas que te vienеn a joder Todo está bien

Dеja atrás

La puta ansiedad, facturas que pagar

La chica que aún quieres y no puedes olvidar

En este sencillo, Cristian quiere desearnos un "Feliz 2023" y ser ese Pepito Grillo dentro de nuestro inconsciente con el que intentar sonreír a la vida aunque todo se derrumbe.