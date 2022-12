Alejandro Sanz cumple 54 años y repasamos 54 de sus mejores frases de canciones

Es 18 de diciembre y por lo tanto es el cumpleaños de Alejandro Sanz. Del "maestro" como le llaman sus compañeros de profesión. De uno de los artistas más influyentes de nuestra música.

Celebrar la vida es uno de los eventos que más nos gusta y aún más si es la de un cantante y compositor que ha llenado las nuestras con sus letras.

Por ello, como regalo a su arte, hemos recopilado las 54 (que son los años que cumple) mejores frases de sus canciones. Ha sido difícil escoger entre tanta poesía, y seguro que se nos escapan muchas, pero este ha sido nuestro resultado:

Completamente loca, 1991

"Si por su manera de pensar la llaman loca que me llamen loco a mí también y les gritaré que no quiero ser como ellos: la gente que piensa que ella está completamente loca"

Mi primera canción, 1993

"Mi primera canción era mentira, era un trozo de la esquina donde un día dije adiós".

"Para mí fue la primera, la más bella melodía, por ser rosa prisionera que al tocarla se moría"

Cómo te echo de menos, 1993

"Lo que te cuesta comprender que aunque eres parte del ayer, me desespero, que también yo lo he sufrido, que en este tiempo sin vernos, cómo te he echado de menos"

La fuerza del corazón, 1995

"No puedo dormir, robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. De cinturón tus piernas cruzadas, de mi espalda un reloj, donde tus dedos son las agujas que dan fuerza a este motor que es la fuerza del corazón".

Mi soledad y yo, 1995

"En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente"

"Te besaré, como nadie en este mundo te besó, te amaré con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón, vuelve pronto te esperamos, mi soledad y yo"

Ya no te entretengo más, sé que te está esperando alguien, dile que debe hablar más bajo al que ha dicho que no tardes

¿Lo ves?, 1995

"Pudo ser y no fue, por ser la vida como es, nos dio la vuelta del revés. ¿Lo ves? ¿Lo ves?"

"Y ahora somos como dos extraños que se van sin más como dos extraños más, que van quedándose detrás".

Ese que me dio la vida, 1995

"Con tu sonrisa de medio lao cuántos te quiero te habrás callao, cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos"

"Con mi sonrisa de medio lao cuántos te quiero me habré callao, tú me diste el primer brillo, me sacaste de un bolsillo".

Canción sin emoción, 1995

"Quisiera haberte escrito una canción emocionante, que empezara con un te quiero y con te quiero acabase, que me hiciera parecer a tu entender interesante y todo, que me diera categoría de genio loco"

Ese último momento, 1995

"Si vas a irte....vete, pero no te despidas; sal de noche, sal a oscuras, sal descalza y de puntillas, niña vete, vete y cierra la puerta, que no quiero verte salir de mi vida".

"Si estas oyendo, vuelve. Ni siquiera saludes; con la luz de la mañana, abre puertas a patadas,niña, vuelve, que no hace falta razones. Me muero por verte, volver a tenerte".

Corazón partío, 1997

"Después de la tormenta siempre llega la calma, pero, sé que después de ti, después de ti no hay nada"

"Ya lo sé, que corazón que no ve es corazón que no siente, o corazón que te miente amor"

La margarita dijo no, 1997

"Pasaron los años y ella se marchitó deshojando fantasías. El niño se hizo mayor. No han vuelto a verse en la vida".

Amiga mía, 1997

"Pero, perdona, amiga mía, no es inteligencia ni es sabiduría, esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma".

"Amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, tan sólo pretendo que cuentes conmigo".

Si hay Dios, 1997

"Que el dolor cuando es por dentro es más fuerte, no se alivia con decírselo a la gente".

Hoy que no estás, 1997

"Hoy que no estás, las calles son inútiles. O son el eco de tu risa, o son inútiles".

"Hoy que no estás, te extraña mi guitarra; mi perro está triste, se ausenta la magia, niña".

"Hoy que no estas, voy a inventarme el final: tu regresabas y no nos separábamos más. Es mi canción, no tengo que decir la verdad".

Aquello que me diste, 1997

"Por ser mi compañera y darme tu energía, no cabe en una vida mi gratitud"

"Te dejare una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión, una esperanza pintada en un mar de cartón, un mundo nuevo que sigue donde un día lo pusiste".

No es lo mismo, 2003

"No es lo mismo arte que hartar. No es lo mismo ser justo que ¡qué justo te va! (Verás) No es lo mismo tú que otra, entérate. No es lo mismo".

"Vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Que digan por televisión que hay suelto un corazón, que no es igual, que es peligroso, que es distinto"

Desde cuándo, 2009

"Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora como tú, sabes, y me he dado cuenta ahora"

Looking for paradise, 2009

"A ese corazón herido la música le da sentido, te damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino".

Mi marciana, 2012

"Tú a mí me gustas tal como eres, si a ti te pasa lo mismo y quieres, nos vamos pa'lante y llegamos hasta el final".

"Eres el timbre del nido de mis gorriones. Hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones. Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas, cantando en el coche".

Capitán Tapón, 2015

"Esto aún no lo sabes pero... Me querrás igual que yo hoy te quiero yo. Yo te quiero a muerte, Capitán Tapón".

Mi persona favorita, 2019

"Yo no entiendo de colores ni de razas. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración por ti"

"Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira, quien canta es la voz de mi alma"