Nueva oleada de críticas a Gloria Camila tras su desplante en ‘El debate de Pesadilla en El Paraíso’

Este domingo había nuevo debate de Pesadilla en El Paraíso, el último, antes de la final que será el próximo miércoles. Hay cuatro finalistas y ellos, junto a Israel Arroyo, el último expulsado, fueron los grandes protagonistas del programa.

Aparecieron para la ocasión todos los concursantes de esta primera edición salvo una. Gloria Camila, que nada más salir del reality anunció su retirada de la vida pública, por cuestiones de salud mental, sigue sin dar la cara. Aun así, se habló de ella.

Era inevitable, recordando el paso de Israel por el concurso. Con ella ha protagonizado grandes altercados. “Yo con Gloria he vivido momentos muy buenos con ella, no sé si habrán salido… Yo con Gloria me he portado súper bien. No es mala niña, pero me ha faltado el respeto muchísimo. Se ha reído de mí muchísimo. Creo que también yo le he dado muchísima confianza también y sus burlas se están viendo ahí. Si ella tiene la conciencia tranquila, que la tenga. Yo me he portado muy bien para como me ha tratado ella”, reconocía el vidente.

Pero no era el único que habló de ella. Nagore Robes le recordó que él fue el primero. “No seré yo quien defienda a Gloria que a mí me cae de pena, lo sabe toda España. Pero quiero decir una cosa. El primero que se metió con Gloria Camila fuiste tú (Israel) y tú (Pipi). La primera semana de concurso estaba calladita y no quería saber nada ni de su padre ni de Ana María Aldón y fuisteis al tema familiar. Yo también así salto”, reconocía.

La defensa de Steisy

También habló de ella Patricia Steisy que intentó justificarla: “Gloria es demasiado sensible. Es altamente sensible diagnosticado y cuando ella llega allí e Isra le habla sobre la familia y cosas de fuera, le está dando un golpe bajo… Por eso ella se ponía así”.

Una defensa que no todos han entendido y que ha provocado una nueva oleada de críticas, en redes sociales, hacia la hija de José Ortega Cano.

Veremos si acabamos viendo a Gloria Camila en la gran final, aunque viendo estas reacciones, todo hace pensar que seguirá ausente.