Dani deja en shock a Bea cuando se presenta en el hotel donde espera la final de ‘Pesadilla en El Paraíso’

Este miércoles conoceremos por fin quién es el ganador o ganadora de esta primera edición de Pesadilla en El Paraíso. Hay cuatro finalistas que se mueren de los nervios por llegar a ese momento y que, hasta ese día, estarán encerrados en un hotel donde pasan las horas comiéndose la cabeza. Que se lo digan a Bea Retamal.

“Es insoportable escucharme todo el día en mi cabeza”, le aseguraba a Carlos Sobera cuando conectaba con ella en el debate de este domingo. “Canto, me hablo, me ducho tantas veces que me voy a quedar sin ph, es que no sé lo que hacer”, aseguraba sobre lo larga que se le está haciendo esta espera.

Momento que ha aprovechado el presentador para recordarle a su amor imposible, Dani G. “Siempre que le veo me dice, ‘es muy graciosa, tiene momentos muy graciosos’ y es verdad, eres graciosa Bea”, aseguraba.

Reencuentro

Precisamente Dani G ha sido el encargado de hacer su alegato de cara a esta gran final que viviremos esta semana. Se ha presentado en su hotel para darle una gran sorpresa. Y tan grande ha sido que Bea se ha quedado en shock. Cuando ha logrado reaccionar ya se ha abrazado a su chico. Y es que llevaban unos días sin verse.

Después de repetirle varias veces lo guapo que está, Bea le ha asegurado a Dani que ha tenido mucho tiempo para pensar y para escribirle una carta que se ha guardado en el pecho porque tenía que hacer el alegato de cara a la final de su novia en funciones.

Alegato

“Te defiendo y quiero que ganas porque a pesar de todas las cosas malas que se hayan podido ver de ti que no son justificables, creo que, detrás, yo he conocido a una persona que es totalmente opuesta a lo que hemos podido ver y no son justificables las cosas malas que hemos visto de ella, pero le respaldan sus ganas de cambiarlo y las cosas buenas que también tiene”, empezaba diciendo.

“Creo que hemos vivido una situación que no es nada fácil y que nadie más la ha tenido que vivir en este concurso, que es tener el enfrentamiento o el choque continuo que hemos tenido en esta convivencia”, justificaba su situación.

“Creo que tienes que ganar porque has sido una tía leal, nunca has traicionado a tus amigos, que en este caso ha sido Iván, que no le has fallado. Nunca te has acercado a nadie por conveniencia para evitar una nominación y has ido afrontando las cosas según iban viniendo y, al final, lo que mola ver desde casa es un tío o una tía que te emocione y tú eres auténtica, real y eso, con tus cosas malas, que a veces nos tocas un poquito los cojones a algunos, pero, sobre todo, con las buenas, traspasas la pantalla y eso es lo que mola ver desde casa”, terminaba diciendo.

Ahora queda ver si realmente se cumplen sus deseos y se convierte en la ganadora. Tendrá que superar a Víctor Janeiro, Daniela Requena e Iwán Molina.