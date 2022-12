Mai Meneses (Nena Daconte) tiene claro por qué bebe alcohol: “Entré en una depresión psicótica”

Nena Daconte es una de las bandas que será muy difícil de olvidar por canciones como En qué estrella estará o Tenía tanto que darte. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y la cantante ha desvelado que su vida personal no fue todo lo fácil que puede llegar a pensar todo el mundo.

Mai Meneses, la vocalista del grupo, ha acudido a Salvados y ha compartido una desgarradora historia que ha emocionado al público. Todo ha comenzado cuando se habló de la razón por la que la gente bebe alcohol. Muchas personas no lo saben, pero la cantante ha dicho que ella lo hace porque le "gusta mucho" y le "relaja mucho".

"Soy tímida y el alcohol me quita la timidez y me transforma un poco", reconocía la artista. Antes “me compraba 'packs' de seis botellines de cerveza y esperaba que fueran las 18.00 horas para empezar todo mi ritual. Estaba en casa, en Barcelona, me ponía música, me fumaba un porro y empezaba a beber, cenaba vete tú a saber qué, y luego me abría mi botella de vino, la seguía bebiendo, seguía fumando, y era eso todo los días”.

Siendo conciente de que este hábito le estaba perjudicando en todos los ámbitos de la vida, siguió haciéndolo: "No me di cuenta y me empecé a meter en una depresión psicótica, un poco mezcla de todas las cosas, y acabé necesitando ayuda y necesitando parar", expresa Mai. La fama le afectó cuando salió de Operación Triunfo con solo 24 años, porque no tenía claro el sueño que quería y todo se pasó demasiado rápido.

"Era muy inocente, muy ingenua, y cuando veo los videos de aquella época me da hasta penita. Era como si tuviera un sueño en mi cabeza, que era vivir de la música, pero no tenia concretado el sueño, y cuando llegó me pasó un poco de largo. Los mejores años de mi vida profesional pasaron tan rápido y fue todo tan intenso que no me daba tiempo a vivir el día a día”.

Después de todo lo que ha tenido que vivir, ahora admite que el acohol ya no es parte de su vida, porque sabe que por culpa de esto se "cargó" su carrera. En la actualidad no fuma y solo bebe para pasarselo bien: "Ahora solo bebo para divertirme".