‘Tenía tanto que darte’: El éxito que a Nena Daconte le “cayó fatal” y deseó no haber compuesto

Una leyenda urbana afirmaba que Tenía tanto que darte era una canción que Mai Meneses le había escrito a ese hijo que no llegó a nacer... porque abortó. Rotundamente falso. Es, simplemente, "una canción de desamor". Su éxito fue tan descomunal que a Nena Daconte se les colgó la etiqueta de ‘One-Hit Wonder’. Tampoco es cierto. Lo que sí es verdadero es que la composición de Mai lideró la lista de LOS40 durante dos semanas consecutivas... o que hubo un momento en su vida en que deseó no haberla compuesto.

“La gente tiene mucho cariño por esa canción”

Está considerada una de las mejores canciones del pop español. Fue elegida como adelanto del segundo álbum de Nena Daconte, Retales de carnaval (2008). Y su arrollador éxito, fue más que evidente, cuando encabezó la lista de LOS40 durante dos semanas consecutivas, entre el 8 y el 21 de Noviembre de 2008. Además, el dúo formado por Mai Meneses y Kim Fanlo, subió dos veces al escenario en la XIII Edición de los Premios de la Música 2009. La primera, para recoger de manos de Alaska el trofeo a ‘Mejor Canción’. Y la segunda, para recibir el galardón a ‘Mejor Vídeo’ (dirigido por Marc Lozano). Ambos por Tenía tanto que darte.

Fue la canción más escuchada del año. No había nadie que no conociera su contagioso estribillo En las emisoras de radio bombardeaban a todas horas aquello de “Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor, guardado para ti”. Mai (María Isabel) recordaba aquellos días en ‘El Faro’ de Mara Torres: "La verdad es que es una cosa increíble que te pase algo así, componer una canción y que después se convierta en una canción tan conocida. Además, la gente tiene mucho cariño por esa canción”.

“En cinco minutos, me salió del tirón”

En Tenía tanto que darte, “conviven el júbilo y el intimismo, la rabia y la pasión, la melancolía y las ganas de vivir”, podía leerse en el texto promocional del sello Universal. Al igual que el resto del repertorio de Retales de carnaval, el tema lo escribió (letra y música) Meneses y lo produjo Fanlo. “Es una canción que escribí en cinco minutos, me salió del tirón”, reconocía Mai en la Cadena SER. “Después vinieron los arreglos, meter a los niños como coro final. Nadie esperaba que fuera a ser tan impresionante".

No es una canción dedicada al aborto… es de desamor

Tampoco Nena Daconte esperaba la leyenda urbana que se extendió como la pólvora y quedó impregnada en la memoria colectiva: Mai le dedicaba la canción a ese hijo que no llegó a nacer porque abortó. La letra encajaba. Las versiones variaban. Unos decían que había sido accidental. Otros, que lo había provocado.

“Sí, es algo que nos han preguntado varias veces en las últimas entrevistas”, comentaba sonriendo Kim en Que.es. “No sé muy bien de dónde ha podido salir esta historia, pero es completamente falsa. No es una canción dedicada a un aborto, y mucho menos algo que haya sufrido Mai”. Y Mai, su autora, ha explicado en infinidad de ocasiones que Tenía tanto que darte “es una canción de desamor”. En JNSP aclaraba: “es sobre la decisión de quedarse con los momentos buenos de una relación que se ha terminado”

“Tanto éxito me cayó fatal”

Nena Daconte era el dúo estrella del momento. Además, Mai y Kim eran pareja y eso gustaba al público. Lo suyo trascendía al éxito musical. Lo suyo era también una historia de amor. Retales de un carnaval fue Disco de Platino y uno de los más vendidos del año. Su gira superó el centenar de conciertos: “Desde la Tomatina de Buñol hasta los Sanfermines de Pamplona, desde las Fallas de Valencia hasta la feria de Málaga. Todo, lo hicimos todo. En torno a las 5.000 personas en casi todos los conciertos, si no más”, recuerda Meneses.

Pero, como dice el refrán, “no es oro todo lo que reluce”. Nena Daconte relucía, pero Mai sufría una tremenda crisis de ansiedad. Desde He perdido los zapatos (2006), la pareja no había tenido un respiro: "Estuvimos cuatro años sin parar. A veces, teníamos que comprar ropa porque no nos daba tiempo a lavarla. Nueve meses de ‘promo’, todos los días, luego 400 conciertos casi del tirón, con dos discos... y yo me desconecté de todo el mundo, de mis amigas, de mi familia, entre otras cosas no me daba tiempo. Me metí en mi burbujilla yo sola y me empezó a entrar miedo escénico, me daba miedo salir al escenario y cuando salía lo pasaba fatal porque pensaba que constantemente me estaban criticando".

Según reconoció Mai, hizo la gira de su segundo álbum borracha. No supo gestionar el éxito. En El Periódico Mediterráneo revelaba: "Perdí la cabeza completamente. No sabía lo que estaba pasando, todo me venía grande". Y en El Faro apuntaba: “Por una parte, te gusta mucho. En ese momento yo me sentía abrumada y no entendía nada… de repente la gente me decía que estaba todo fenomenal y que todo era increíble. Eso no lo supe administrar. De pronto, tanto éxito me cayó fatal".

“Deseaba no haber compuesto nada nunca”

La dimensión de Tenía tanto que darte fue tan descomunal que eclipsó el resto del repertorio del grupo (que incluía otros hits como En qué estrella estarás, El Aleph o No te invité a dormir). Incluso se llegó a calificar a Nena Daconte de One-Hit Wonder. Confesaba la cantante en El País que “Componer el disco de Tenía tanto que darte fue el peor momento de mi vida”. Y llegó a odiar la canción… por el alto listón que se había impuesto a sí misma. Cuando le preguntaban si deseaba no haber compuesto el tema, la madrileña respondía: “Deseaba no haber compuesto nada nunca. Todo me sobrepasaba. Tras cinco años de silencio me reconcilié con las canciones, miré para atrás y vi lo que había hecho estaba bien, que tengo una voz especial y buenas melodías. Si lo que hago les llega a mis tres fans, genial”.

Y aunque Meneses no está de acuerdo con la etiqueta de One-Hit Wonder, explica: “En realidad, cuando lo pienso seriamente me digo que, aunque fuera cierto lo de tener un solo éxito, ya forma parte de la historia del pop de este país. ¿Qué más quiero?. Tengo que estar contentísima. Por eso me he reconciliado con la canción: le estoy agradecida”. Hechas las paces con Tenía tanto que darte, reconoce: “Gracias a esa canción se me han abierto todas las puertas. Si no tuviera esa canción todo sería un poco peor. Me doy por satisfecha con tener solo un éxito en mi carrera. No todos lo tienen”.

Precisamente, el título de esa canción a la que tanto debe Meneses, fue el elegido para su libro de memorias y de revelaciones íntimas, sin filtro, que salió a la venta el pasado Septiembre de 2022. Del éxito y de su descenso a los infiernos, de su salud mental, del alcohol y las drogas, de su ruptura sentimental con Kim Fanlo, de los claroscuros de su meteórica carrera, Meneses se abre en canal en el libro 'Tenía tanto que darte'. Todo un ejercicio sanador y terapéutico del que extrae una conclusión: "De todos los pozos se puede salir".