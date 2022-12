Supervivientes ya casi está a la vuelta de la esquina. Aunque este año no contará con la presencia de Lara Álvarez en las conexiones en directo desde Honduras, el programa ya está dando de que hablar con los posibles concursantes que acudirán a la isla. En este caso, ha sido Kiko Hernández el que ha "metido la pata".

El pasado 17 de diciembre, Makoke acudió al poligrafo del Sábado Deluxe donde se le preguntó por el veto que sufrió de Kiko Matamoros para ir al reality. Después de la pregunta, Jorge Javier le recordó que ahora si podía participar en la edición de 2023, que tendrá importantes cambios.

Sin embargo, no parece que todo sea tan fácil. La entrevistada dio a entender que Matamoros estaría intenando vetarla de nuevo, algo que confirmó Kiko Hernandez: "También hay veto”. Ante la sorpresa de todo el público, el tertuliano reconoció que había "metido la pata" por revelar lo que no se conocía hasta el momento.

Más tarde, cuando el polígrafo confirmó que Matamoros había vetado a Makoke de Supervivientes, Hernández volvió a tomar la palabra para hacer una aclaración que aportó mucha información al respecto: "No quiero meter la pata con lo que he dicho antes, pero se rumorea que este año podría ir Marta López Álamo”, dijo haciendo referencia a la actual novia de su compañero.

Ante esta confesión, la entrevistada solo podía tomárselo con humor: "Me quedo todos los años sin ir a Supervivientes, al final voy a ir con el batón", bromeó. Antes esto, Rafa Mora no se quedó callado y recordó a la colaboradora de Fiesta que ella también había verado a Diego Matamoros cuando quiso entrar a Gran Hermano. Tras reconocerlo, Makoke aclaró que no era el momento opotuno para coincidir con el chico después de la separación con su padre.