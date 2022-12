Rauw Alejandro sorprende a Rosalía con una dedicatoria de lo más romántica en el final de su gira

Ya es oficial. El Motomami World Tour ha llegado a su fin, aunque la música de Rosalía seguirá sonando en los escenarios del mundo en el 2023.

Este 18 de diciembre, la catalana se despedía de su gira internacional en el Accor Arena de París. Ponía el broche final a unos meses de aventuras y una rutina frenética que han hecho que miles y miles de sus fans hayan podido disfrutar de la reina Motomami en directo. Uno de los que no ha querido faltar a esta especial cita en París es su chico Rauw Alejandro, que ha demostrado en más de una ocasión que es un fiel seguidor de su música.

De hecho, el puertorriqueño ha presumido del talento de la artista a través de Instagram Stories, donde ha compartido algún que otro vídeo del concierto. En uno de ellos ha aprovechado la ocasión para deleitarle con unas bonitas palabras: "Qué año cabrón, bebé. Proud of you. Last show of the year. Te amo", dice en su romántica dedicatoria.

No cabe duda de que el intérprete de Saturno se ha convertido en un pilar fundamental en la vida de Rosalía. De hecho, han confesado que se ayudan mutuamente en sus proyectos musicales, por lo que no nos cabe ninguna duda de que en un futuro próximo podrían sorprendernos con algún tema o disco en conjunto.

El Motomami World Tour llega a su fin tras cinco meses de conciertos por todo el mundo. Dio el pistoletazo de salida el 6 de julio en Almería, y desde entonces Rosalía ha recorrido los escenarios de otras ciudades españolas, así como también las de América Latina, Estados Unidos, Canadá y otros rincones de Europa.

Por su parte, el puertorriqueño ha estado enfocado en el lanzamiento de su tercer álbum de estudio Saturno, del que ya ha anunciado algún que otro concierto. Con él, nos ha montado en la máquina del tiempo para llevanos al pasado e introducirnos de lleno en todos esos estilos musicales que le han influido y que han conseguido que hoy sea uno de los mayores referentes de la nueva generación en la industria de la música urbana.

No cabe duda de que Rauwsalía ha hecho historia.