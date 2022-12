La última locura de Lola Índigo en el estreno de su nueva canción: “Chillaaaando”

Lola Índigo se está haciendo de rogar, pero la artista va a empezar el año con más ganas que nunca. Tras el éxitazo de La Niña de la Escuela, ya ha desvelado que su nuevo disco está a puntito de ver la luz. Aunque estaba previsto que saliese a finales del 2022, varias complicaciones han hecho que lo retrase hasta 2023.

Era la propia artista quien compartía en su perfil de Instagram que todavía había que esperar un poquito más para su debut en el Wizink Center y el Palau Sant Jordi. Según ha explicado, todo está bien, pero necesita descansar y alejarse de los estudios durante un tiempo: "Sé que dije que en diciembre sacaba música, pero me va a llevar un poquito más de tiempo porque tengo mucho que trabajar. Tanto en el disco como personalmente y lo que estáis esperando va a tardar un porquito más de lo que esperaba", explica.

No obstante, la cuenta atrás parece que ya ha empezado y solo quedan unos meses para el regreso de Lola Índigo a los escenarios. El Dragón, así se llamará el nuevo disco de la extriunfita. Un álbum que promete y es que, si nos tenía acostumbrados a los sonidos pop, lo que se viene ahora es totalmente distinto. Los sonidos electrónicos y reggaetoneros de la vieja escuela serán los protagonistas.

Calentando motores

Aunque el disco no llegue, si nos ha querido mostrar un poquito de lo que se viene. Una publicación que ha revolucionado a todos sus seguidores, ¡y no es para menos! Lola tiene ganas y sus fans también y no hay más que ver la última locura que ha querido compartir.

Un vídeo en el que se le ve sentada en una silla de espaldas apunto de tatuarse unas alas de dragón, sí haciendo honor a su nuevo disco y del que se le ve de lo más ilusionada. Además, nos ha dejado escuchar los primeros sonidos y nos ha dejado con la miel en los labios. ¡Lola, queremos más!

Sin duda, una publicación que ha generado revuelo en redes y ha hecho que sus seguidores no obvieen las ganas de escuchar sus canciones. Compañeros de profesión como Luis Fonsi, Yeieme y Bdp Music no han dudado en dejarle comentarios llenos de emojis. También ha sido Valero quien ha gritado su fanatismo a los cuatro vientos: "CHILLAAAANDO", ha escrito. Habrá que esperar un poquito más para ver lo que nos tiene preparado la niña de la escuela.