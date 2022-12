Dos años después de su último disco, Pablo López arranca una nueva era precedida por el lanzamiento de Quasi, carta de presentación de su próximo álbum de estudio y toda una declaración de intenciones. Sobre el pasado, el presente y el futuro habla el cantante malagueño con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

'Quasi', su nuevo sencillo

"Quasi es cómo me siento yo ahora mismo. La parte de un puzle que supongo que se completará antes de que nos vayamos por ahí a hacer el loco y a tocar en los conciertos. Quasi es cómo me siento musicalmente, el sonido que soy ahora".

¿Qué significa el colibrí de la portada?

“El colibrí me vino a visitar en sueños y me lo tatué en el brazo antes de hacer la canción. Traía la idea más o menos de España y en México la terminé. El colibrí me estuvo rondando mucho en la cabeza. Es un animal místico que, como las canciones, no se puede atrapar”.

El Pablo López del pasado

“Si alguien le contara al Pablo del pasado lo que le iba a pasar no se lo creería. Le abrumaría, como me abruma ahora mismo. Tengo la suerte de que conservo casi intacto el espíritu de ese chaval, con los mismos miedos, las mismas ilusiones y las mismas ganas de empezar cada día. El vértigo le abrumaría a ese chico que trabajaba en hoteles, pero se tiraría al barro y se enamoraría todavía más de lo más bonito que hay en el mundo que es la música”.

La música que escucha

"Hay una artista belga que se llama Stromae. Se nota que me gusta hasta en Quasi. Me falta aprender francés. Me encanta la propuesta que tiene y estoy deseando ir a verlo en directo porque me han dicho que es una pasada. Y luego tengo playlists con todos mis compañeros. Mi Antonio Orozco no me falta. Cuando salgo de España me lo pongo porque me siento en casa".

