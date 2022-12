Muere Terry Hall, el vocalista The Specials a los 63 años 

El mundo de la música lleva más de 24 horas de duelo, ya que hace tan solo unas horas conociámos que la profesora de canto de Operación Triunfo Laura Jordan perdía la vida. Ahora ha sido Terry Hall, el cantante de la banda británica The Specials, la cual se formó en los años 70. El artista ha fallecido a los 63 años a causa de una “breve enfermedad”. Así lo ha comunicado este mismo martes 20 de diciembre la banda en su cuenta de Twitter. Este grupo tan mítico se fundó en la ciudad de Conventry (Reino Unido) por Lynval Golding, Jerry Dammers y Horace Panter, a los que posteriormente se unieron Hall, Roddy Byers y John Bradbury.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento, tras una breve enfermedad, de Terry, nuestro amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que ha producido este país”, han comenzado escribiendo para después dedicar unas palabras muy emotivas al cantante. Terry fue un “padre maravilloso” y una de las “almas más amables, divertidas y auténticas”, incluye el comunicado, en el que se elogia el papel del cantante en la industria musical.

“Todos los que lo conocieron y lo amaron lo extrañarán profundamente” pero ha dejado el mayor "regalo” su “notable música y su profunda humanidad”. Sus producciones y actuaciones representaban la “esencia misma de la vida” donde siempre prevalecía “el amor” sobre cualquier cosa.

It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp — The Specials (@thespecials) December 19, 2022

En el comunicado también se ha pedido respeto para todos los familiares y amigos en estos momentos tan difíciles, para que puedan dar el último adiós al gran Terry Halls en la más estricta intimidad. Desde entonces, las muestras de cariño hacia el cantante no han cesado y uno de los primeros en hacerlo ha sido su propio compañero de la banda Nevilla Staple.

Su amigo ha querido despedirse de su hermano publicando un mensaje desde su cuenta personal, que ha dejado a todos consternados. “(...) Sabíamos que Terry no estaba bien, pero no nos dimos cuenta de lo grave que era hasta hace poco", ha expresado el artista.

My baby is hurting! Rest peacefully Terry. Condolences & love to all the family and fans dealing with this devastating news xx 💙🌹@NevilleStaple #FromTheSpecials #TerryHall #TheSpecials pic.twitter.com/2BKxSBO1vY — Sugary Staple (@SugaryStaple) December 20, 2022

Conventry llora la pérdida de Terry Halls

Su fallecimiento ha dejado a todo Reino Unido desolado, pero, especialmente, a la ciudad donde se originó la banda, Conventry. Allí The Specials se acabó convritiendo en todo un referente de la música ska, especialmente en los años 70 y 80, ya que llevaron este estilo a otro nivel al popularizarlo fuera de sus fronteras. Esta banda tan mítica dejó un legado para la historia con canciones tan populares como Ghost town, Too much too young y A message to you rudy, por citar solo algunas.

Pese a la popularidad del momento, poco después esta banda confirmó su separación, concretamente, en 1981. En ese momento Hall, Golding y Staple formaron su propio trío bajo el nombre de Fun boy three, mientras que Dammers y Bradbury lanzaron un último álbum bajo el sello The Specials AKA, que nos permitió disfrutar de éxitos como Free Nelson Mandela o Break down to the door.