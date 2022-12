Inesperadas palabras de Belén Esteban sobre Víctor Janeiro de cara a la final de ‘Pesadilla en El Paraíso’

“Quiero que gane el concurso de Pesadilla, Víctor Janeiro”. Con estas palabras, Belén Esteban dejaba clara su preferencia de cara a la final de Pesadilla en El Paraíso que tendrá lugar este miércoles en Telecinco. ¿Quién nos iba a decir que acabaría apoyando al hermano de su ex, Jesulín de Ubrique, con el que tantas polémicas ha protagonizado?

“Creo que es el único que se lo ha currado y que ha trabajado”, justificaba su respuesta en Sálvame. Y es que el torero es uno de los que llegó los primeros a la granja y se ha mantenido ahí sin recibir ninguna nominación por parte de sus compañeros.

Algunos le han calificado de mueble porque no se mete en ninguna polémica ni ha protagonizado ninguna discusión, pero lo cierto es que, sin él, la granja posiblemente no habría salido hacia delante.

La sorpresa de Sálvame

Los compañeros de Belén han aplaudido su alegato, sorprendidos de la persona a la que ha decidido dar su apoyo. “Esto es noticia”, aseguraba Kiko Hernández mientras Belén aseguraba que no tiene ningún tipo de relación con Víctor.

“Lo digo de corazón porque cuando dicen ‘no habla’, no habla, no, no le gustan las movidas y esa es una casa de locos, como cuando yo estaba en Gran Hermano, que era una casa de locos. Pero el único que se ha levantado, ha trabajado, ha aguantado las peleas, creo que, por justicia, y lo digo de corazón, mi relación personal no tiene nada que ver con eso, pero creo que he visto un concurso que el que se tiene que llevar el premio es Víctor Janeiro”, se explayaba.

Y no solo ha tenido buenas palabras para él, también para su mujer, Beatriz Trapote, que ha sido la encargada de estar en plató defendiéndole. “Ha tenido muy buena defensa, y no tengo contacto con ella, muy buena defensa con su mujer”, admitía Belén.

Será él el ganador o Bea Retamal, Daniela Requena o Iwán Molina. El miércoles sabremos quién se convierte en el primer ganador de este reality.