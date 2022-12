Madonna: Con ‘MDNA Tour’ llegó el escándalo… y los millones 

"Mi show es un viaje de la oscuridad a la luz”. Así calificaba Madonna las puestas en escena de su MDNA World Tour. Un recorrido de 7 meses por estadios de 29 países de Oriente Medio, Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Cuando, después de 88 conciertos, la gira concluyó en Córdoba (Argentina) el 22 de Diciembre de 2012, el cómputo final de los ingresos en taquilla la convirtieron en la más lucrativa del año: 290 millones de euros (de la época). Y, según Boxscore, fue también la décima que más recaudó de todos los tiempos. A la par de sus millonarios ingresos, el “viaje a la luz” de la diva fue prolija en escándalos: utilización de armas de fuego, violencia, desnudos o declaraciones políticas. El tour que generó tanto dinero y que atrajo a 2 millones de fans de todo el mundo, también fue abundante en titulares.

-El primer escándalo llegó nada más empezar, en la primera parte del tour por Oriente Medio. El 7 de Junio de 2012, Madonna actuó en Estambul (de mayoría musulmana), en lo que hoy es el Nef Stadium. Las más de 50.000 personas – que habían agotado las localidades en cuatro días – se quedaron boquiabiertas cuando la estrella cantaba Human nature: lentamente bajó el tirante de su sujetador y su pecho quedó a la vista de todo el público. Apenas unos segundos que dieron la vuelta al mundo. El momento del que toda la prensa habló.

-También fue sonado su ‘destape’ en el Estadio Olímpico de Roma justo 5 días después. Ya lo había anunciado en una entrevista con La Repubblica. Iba a sorprender al Vaticano. Pero no repitió el ‘pezón gate’ turco. Esta vez, también cantando ‘Naturaleza humana’, deslizó sus pantalones, de espaldas al público, y mostró parte de su trasero cubierto con un tanga negro de encaje y medias de rejilla. En la espalda una inscripción: NO FEAR (sin miedo). Y de nuevo, titulares como el del ‘Correo’ de Perú: “Madonna se bajó los pantalones y mostró su 'pompis' en Roma”

Madonna en el Estadio Olimpico de Roma / Getty Images/Mondadori Portfolio

-El uso de armas de fuego en la primera parte de los shows (llamados ‘Transgresión’) también provocó rechazo. Cuando MDNA aterrizó en Edimburgo el 21 de Julio, desafió una prohibición local que impedía blandir armas en el escenario. Casualmente, solo un día antes se había producido una gran masacre en un cine de Denver (Colorado) en la que un hombre armado había asesinado a 12 personas. Pero ella se negó a modificar esa parte de su espectáculo. Según declaró en Good Morning America: “… las armas no matan a la gente, es la gente la que mata a la gente. Toda esa primera sección del show es como una película de acción…”

-Probablemente, la mayor controversia llegó con sus declaraciones políticas. El vídeo de Nobody knows proyectado en un interludio del show incluía una imagen de Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha entonces llamado Frente Nacional (actualmente Agrupación Nacional) con una esvástica en la frente antes de que su cara se transformara en la de Hitler. La política amenazó con una demanda si mantenía esas imágenes en sus conciertos en Francia. En su presentación en París del 14 de Julio - en el Estadio de Francia - Madonna no se dio por aludida. Pero sí lo hizo después. En Niza sustituyó el símbolo nazi por el signo de interrogación y dijo al público: "Ya sé que he enfurecido a una cierta Marine Le Pen. No era mi intención, tan solo quiero hablar de tolerancia”

-Cuando llegó a Rusia la gran polémica surgió cuando defendió a Pussy Riot (el grupo femenino de punk rock encarcelado por criticar a Putin): "Estoy contra la censura y a lo largo de toda mi carrera siempre he defendido la libertad de expresión... creo que lo que les está ocurriendo es injusto". En el Estadio Olímpico, la cantante se puso el pasamontañas que habitualmente utilizaba la banda y bajándose el sujetador mostró el nombre del grupo a lo largo de la espalda. En San Petersburgo, dos días después, denunció la recientemente aprobada ley que prohibía toda "la propaganda homosexual". Ya había advertido que hablaría "contra esta atrocidad", a lo que las autoridades rusas reaccionaron con amenazas. Antes del show se repartieron muñequeras de color rosa a todos los asistentes. Posteriormente, los militantes anti-gais interpusieron una demanda de 10 millones de dólares por promover "la propaganda homosexual" y por haber "insultado sus sentimientos cuando habló de los derechos gais" en el concierto.

-El concierto en el Olimpia de París del 26 de Julio fue tristemente famoso. Lo que debería haber sido una actuación especial de agradecimiento a los fans, se convirtió en una experiencia decepcionante para muchos de los asistentes. Aunque se había anunciado como un show más de la gira MDNA (los precios de las entradas rondaban los 90 €), fue sin embargo una actuación promocional de 45 minutos. Muchos se sintieron estafados. Supuestamente, algunos habían desembolsado 280€ o habían dormido en la calle toda la noche para conseguir su entrada.

Madonna también pasó por Francia con MDNA World Tour / Getty Images/Mondadori Portfolio

-Desde el principio, se sucedieron las quejas porque Madonna llegaba tarde al escenario. Por ejemplo, en su debut en los Emiratos Árabes, apareció ¡90 minutos después de la hora prevista!. Quizá no fuera la mejor idea organizar un concierto al aire libre en Abu Dhabi en el mes de Junio, donde las temperaturas superaban los 40º. A la estrella también le afectó el calor. "Damas y caballeros, ¡hace un calor infernal!”, dijo cuando apareció ante el público. Pero en otros países, en los que no hacía ese calor, también se retrasó su salida a escena. Al parecer, los shows solo empezaban cuando llegaba la oscuridad. Especialmente la primera parte, con una brillante escenografía, se veía mejor con el cielo oscuro.

-Alejados de todas esas polémicas habría que destacar los dos conciertos en Barcelona del 20 y 21 de Junio en el Palau Sant Jordi. Si bien las colas empezaron días antes del primer show y la cantante ‘solo se retrasó’ unos 40 minutos, se la veía muy feliz y comunicativa e incluso dijo algunas frases en español. "Dos horas de un inmenso espectáculo musical y visual", publicaba La Vanguardia. “La reina del Pop se aferra al trono y deslumbra en Barcelona con 'MDNA Tour'”, titulaba su crónica RTVE. La propia Madonna, dirigiéndose a ese público llegado de todos los puntos de España, manifestó su gratitud: "Mis fans, muchas, muchas gracias por apoyarme durante casi tres décadas. No soy nada sin vosotros”.