Los Rolling Stones anuncian un concierto virtual en 2023

Después de 60 años en la historia del rock, los Rolling Stones siguen entusiasmando con su música. El grupo británico ha anunciado un concierto virtual en febrero de 2023 para celebrar la edición 'GRRR Live', una grabación de una gira que hizo la legendaria banda hace una década.

A pesar de que la actuación fue grabada durante la gira que hizo el grupo con motivo de su 50 aniversario, los seguidores de los Stones todavía no lo han podido disfrutar. El show cuenta con apariciones especiales de Bruce Springsteen, The Black Keys, Lady Gaga, Mick Taylor, Gary Clark Jr y John Mayer. Además, en esta cinta, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood aparecerán junto al fallecido batería de la banda, Charlie Watts, ya que se filmó antes de su muerte en 2021.

El evento se llevará a cabo el 2 de febrero de 2023 en línea en RollingStonesNewark.com utilizando la tecnología de transmisión en directo de la compañía de vídeos interactivos Kiswe. ¿La hora? Será a las 21:00 hora peninsular española. Las entradas están ya a la venta. Mediante esta tecnología de transmisión, los seguidores del grupo en todo el mundo podrán interactuar durante el concierto, al tener la oportunidad de subir fotos, verse en la pantalla y ser vistos por otros en todo el mundo.

El concierto presenta algunos de los grandes éxitos del grupo, incluidos It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Gimme Shelter, Sympathy For The Devil y (I Can't Get No) Satisfaction.

Tributo a los Rolling

Además, para celebrar el 60 aniversario de los Rolling Stones, las estrellas más importantes del actual country americano se han reunido para grabar Stoned Cold Country, un álbum tributo repleto de versiones del catálogo de la banda de rock. Los artistas participantes inyectan su propio estilo característico en la reverenciada música de los Stones, creando un asombroso homenaje a una de las bandas más perdurables, pioneras e influyentes del mundo.

Aunque el álbum no se lanzará hasta el próximo 17 de marzo de 2023, ya puedes disfrutar, a modo de adelanto, la versión country-funk del mítico It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It), que combina partes de guitarra de Rock And Roll de la vieja escuela con potentes voces y que han creado los multi galardonados Brothers Osborne junto a el nuevo joven dúo (marido y mujer) The War & The Treaty.

Brothers Osborne & The War and Treaty - "It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)" [56th CMA Awards]

Su primera vez

La primera vez que los Rolling Stones se subieron a un escenario fue el 12 de julio de 1962, en el mítico Marquee Club de Londres, y fue gracias a un golpe de suerte. En la programación de aquella noche, no se esperaba la actuación de los británicos, pero unos días antes de la fecha la banda que iba a tocar en su lugar, un grupo llamado Blues Incorporated, anunciaban que no podrían asistir, así que llamaron a los sustitutos... los Stones.

The Rolling Stones en 1970. / Timm/ullstein bild via Getty Images

A partir de ahí se forjaba una historia de éxitos, fracasos, magia, tensiones, alegrías, muerte y pasión por la música.