Blanca Suárez enamora a muchos con su ropa interior roja para esta Nochevieja

Seguro que más de uno ya tiene preparada la ropa interior roja para ponérsela en Nochevieja y cumplir con una de las tradiciones más supersticiosas y mágicas de esa noche. Aparte de tomarse las 12 uvas al ritmo de las campanadas, dar el primer paso con el pie derecho o beber champagne con algo de oro en la copa, esta de la ropa interior es otra de las cuestiones a tener en cuenta.

Dicen que esa costumbre viene de la Edad Media cuando la Iglesia asociaba ese color a la brujería y lo prohibía, mientras que el populacho lo interpretaba como símbolo de vida y buena suerte. Para no acabar quemados en la hoguera, optaron por lucir ese color en la ropa que no se veía por fuera.

Eso derivó, con el paso del tiempo, en una superstición más de la Nochevieja. Y, ¿para qué contradecirla? si resulta fácil cumplir con ella. Por cierto, que dicen que, si te la regalan, la suerte será mayor. Ahora ya no solo atrae suerte sino también pasión…o eso dicen los que apoyan esta tradición.

Así que, dicho lo cual, solo queda elegir el modelito perfecto y nos hace mirar hacia los escaparates más navideños que cuentan con modelos como Dulceida o Blanca Suárez, que son dos delas mujeres que ya han mostrado su apuesta en este sentido.

Blanca Suárez en rojo

La actriz está disfrutando de un viaje por Abu Dabi en el que se está dando todo tipo de lujos. La hemos visto recorrer el desierto, disfrutar de un jacuzzi a mucha altura o bañarse con agua templada mientras llueve.

Entre todo eso, nos ha mostrado su ropa interior roja, la que luce gracias a su colaboración con Etam. “🪐 navidad b o r e a l 🪐”, escribía junto a varias de las instantáneas en la que podemos verla espectacular con diversos modelos.

“All I want for Christmas… is youuuuuuu!❤️”, aseguraba el fotógrafo Valero Rioja haciendo alusión al gran éxito navideño de Mariah Carey.

Como era de esperar, los piropos no se han hecho esperar.