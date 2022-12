El tuit de Alfonso Herrera tras el anuncio de ‘RBD’ cabrea a sus fans: “No inventes”

Las redes han sido una auténtica locura en las últimas horas. Y es que RBD, uno de los grupos mexicanos más famosos del mundo, han anunciado una auténtica bomba: ¿se van de gira? Todo apunta a que así será, pero saldremos de dudas el 19 de enero, que es cuando se agota la cuenta atrás que figura en su página web.

Pero otro tema que ha generado debate en relación a este regreso es el de la gran ausencia de Alfonso Herrera, que no ha aparecido en ninguna de las imágenes que el grupo ha compartido para anunciar Soy Rebelde World. Y es que no sería la primera vez que el actor se aparta de algún proyecto relacionado con RBD, ya que hemos de recordar que faltó al reencuentro de los integrantes de la banda hace unas semanas y tampoco estuvo en el concierto virtual de regreso que ofrecieron en diciembre de 2020.

Pues bien. Precisamente las palabras de Poncho tras el anuncio de RBD no han sentado del todo bien a sus fans. Y es que tan solo unas horas después de la buena nueva, el actor ha compartido un vídeo de apoyo a ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con una clara referencia al grupo.

"Si eres rebelde y no sigues a los demás... te invito a donar a una buena causa", dice, haciendo un guiño a uno de los versos más populares del himno de la banda.

Si eres rebelde y no sigues a los demás…

Te invito a donar a una buena causa.

🙃@ACNURamericas pic.twitter.com/SQiiCyAQ5S — Alfonso Herrera (@ponchohd) December 20, 2022

Unas palabras que no han sentado nada bien a los usuarios, que no han tardado en inundar las respuestas de comentarios en referencia a su ausencia en el tan esperado regreso del grupo. "Wey eso que, caes mal, no tienes derecho a mencionar a un rebelde si tú no lo eres y menos pa promover tu comercial", dice una seguidora. "O sea que de que regreses a RBD ya ni hablar?", añade otra. "No inventes. Que lindo que apoyes pero yo me imaginé otra cosa cuando pusiste si eres rebelde", dice otra seguidora.

De momento ningún otro miembro del grupo mexicano se ha pronunciado al respecto, pero lo que está claro es que sus fans van a comenzar el 2023 con muy buen pie. Y tú, ¿crees que volverán en una gira internacional? ¿Pasarán por España? Tendremos que esperar para saberlo.