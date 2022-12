Ben Affleck y Jennifer López improvisan su primer dueto musical para celebrar la llegada de la Navidad

Las comidas y cenas de empresa suelen provocar que algún que otro compañero se desinhiba y nos enseñe sus facetas más ocultas; ese talento que, aunque llevemos toda una vida sentándonos a su lado en la oficina, desconocíamos hasta la fecha.

Para celebrar su primera Navidad como marido y mujer, Ben Affleck y Jennifer López no solo han acogido una fiesta por todo lo alto sino que, además, se han atrevido a cantar juntos ante sus invitados.

En un primer momento, el actor ha interpretado en solitario el tema de John Legend titulado By Christmas Eve junto a un pianista improvisado, a quien en un momento dado le pide "que vaya más despacio" por no poder seguir el ritmo de la canción. Tras provocar las tiernas risas de los asistentes, JLo decide acompañarle y revelar que dicho villancico es el favorito de Ben de todos los tiempos.

"Make a wish, close your eyes and believe", versiona este dúo musical. "I’ll be home, home, home, home, home by Christmas Eve", se escucha al protagonista de Argo, que arranca los aplausos del público.

Los dos han protagonizado así una tierna estampa navideña en la que los invitados también han participado haciendo los coros de Jingle Bell a Jennifer. Los vídeos de la velada que se han publicado en redes sociales han dividido la opinión de los fans.

Por un lado, algunos han pedido inmediatamente un álbum navideño por parte del también guionista y director de cine. Sin embargo, otros le han aconsejado que se dedique al cine y que deje la música en manos de los profesionales o, lo que es lo mismo, en manos de la autora de hits tan sonados como Jenny from the Block.

¿Te imaginas una colaboración bajo la firma Bennifer? ¿Aperecerán ambos nombres en los créditos de This Is Me... Now?