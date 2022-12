‘All I Want For Christmas is You’ de Mariah Carey: ¿les gusta a lxs artistas de LOS40?

¡Ya ha llegado la Navidad! ¿Y eso qué significa? Que Mariah Carey ya está haciendo caja. La estrella estadounidense lleva más de dos décadas siendo la reina de la Navidad, incluso enfrentándose en popularidad con el mismísimo Papá Noel. Todo gracias a su villancico All I Want For Christmas Is You.

La canción, que salió en 1994, lleva sonando en las radios y en las playlists navideñas desde su lanzamiento. Y es que el villancico lo tiene todo: el tintineo de las campanas, una letra llena de amor y un estribillo pegadizo.

Teniendo en cuenta la repercusión que ha tenido esta canción durante tantos años, hemos querido preguntarles a los artistas de LOS40 qué opinan sobre este villancico. ¿Son de los que adoran ponérselo en bucle o de los que prefieren escuchar cualquier otra cosa?

Macaco, Pol Granch, Marlena, DePol, Ainoa Buitrago, Bruno Gagliasso, Sangiovanni y Cesar AC se mojan y nos cuentan qué opinan sobre los villancicos en general y el de Mariah Carey en particular. ¿Son fans de este tema?

¡Dale al play y descubre sus respuestas!

All I Want For Christmas: una canción de récord

La primera vez que All I Want For Christmas fue número 1 en la prestigiosa lista de Billboard fue, sorprendentemente, en 2019. Después lo fue en 2020 y la última vez en 2021. Este 2022, la estrella estadounidense también ha vuelto a sonar desde lo más alto de la lista estadounidense.

Todos los años, Mariah crea todo un espectáculo alrededor de la Navidad. El mismo 1 de noviembre, cuando ni si quiera se han quitado las calabazas de Halloween, Carey empieza a promocionar su canción.

La canción suma, solo en Spotify en su versión original, con más de 1.340 millones de reproducciones. Una auténtica barbaridad.