Risto Mejide recibe un regalo sorpresa en la final de ‘Got Talent’ que usará en las Campanadas

Una final como la de Got Talent está llena de sorpresas desde que empieza el programa hasta que acaba y todos son susceptibles de recibir algo inesperado, no solo los concursantes. Y más teniendo cuenta que entre los cuatro finalistas había dos magos. Pero no, la magia del equipo del talent, fue otra.

El protagonista fue Risto Mejide al que le pusieron delante una gran caja. Un regalo del equipo y, en esta ocasión, no se trataba de un regalo de cumpleaños como la tarta con la portada de su libro que le regalaron hace unas semanas. Esto era algo diferente.

“Una cosa, si está vivo, no cabe en mi vida”, aseguraba el jurado mientras Santi Millán le instaba a abrirlo. Dani Martínez bromeaba dándole varias pisas: “Es de Canadá, tiene un sombrero vaquero”, le decía en referencia al concursante que protagonizó uno de los números que menos ha gustado a Risto de esta edición, el de pintar con el pene.

La gran sorpresa

Pero no, lo que había en la caja era “la capa de las campanadas”. Muy del estilo de las chaquetas que Risto ha lucido en estos directos, la capa negra llevaba bordados algunos detalles con mucho brilli brilli. Una capa, como informó el presentador, confeccionada por el equipo de vestuario.

“No, no, no, no, una cosa, me la voy a poner en las campanadas”, aseguraba Risto. “Como tenía que ser, fuegote a tope”, respondía Santi haciendo referencia a la gran llama de la espalda de la capa. Quién se lo hubiera dicho a alguien que siempre renegó del brilli brilli.

Si Cristina Pedroche lucirá uno de sus diseños imposibles que no conoceremos hasta esa misma noche, Risto ha anunciado que se pondría la capa que le han regalado, lo que no ha dicho es si llevará algo debajo o no.

Lo que sí sabemos es que él, junto a Mariló Montero, serán los encargados de dar la bienvenida al 2023 para Mediaset.