Jordi Camps se proclama ganador de ‘Got Talent 8’ con un número de magia que pone en pie al jurado

Dakota y Nadia, Jordi Caps, Joaquín Matas y Martina. Estos fueron los cuatro números seleccionados como finalistas en el último programa de Got Talent 8. Uno de ellos se proclamaría como ganador absoluto de la edición.

Está claro que la magia enamora, había dos magos entre los finalistas. Pero también el baile con sentimiento y mensaje de Dakota y Nadia o el lenguaje de signos de Martina.

Fue la audiencia la encargada de votar a través de mitele y proclamó vencedor a Jordi Caps, el mago que logra dejar a todos con la boca abierta y que se ha llevado los 25.000 euros del premio más otros 10.000 de Cofidis que le entregó Miki Núñez.

Adivinando

“Me han dicho que a la final venga a divertirme, a pasármelo bien y aquí estoy, eso es lo que vengo a hacer”, decía Jordi nada más empezar su número.

Santi Millán le entregaba un sobre en ese momento que el mago le pedía a Risto Mejide que se lo guardara. Fue entonces cuando empezó su número haciendo elegir cartas a Edurne y adivinando cada una que iba escogiendo sin que él las viera.

Luego probó con Risto. A él le hizo escoger dos cartas y tenía que elegir la que más le gustaba y la que menos. Cuando Jordi le preguntó cuál de las dos quería que adivinase, él dijo que las dos, y lo hizo para incredulidad de todos.

Con Paula Echevarría probó otra cosa, utilizó la mente, o eso dijo. Escogió una carta, la guardó en la baraja y el mago seleccionó cuatro posibles que podrían ser la suya. Les dio la vuelta y ninguna era y cuando parecía que el truco había fallado, sorprendió a todos, una vez más.

En ese momento Risto Mejide se ponía de pie por el asombro de lo que estaba viendo. Y eso que todavía no había visto cómo adivinaba la carta de Dani Martínez que también les dejó a todos alucinados.

Las cartas conectadas

Pero quedaba un final por todo lo alto. Se ponían a su lado Paula Echevarría y Dani Martínez. Cada uno de ellos escogía cinco cartas y entre los dos, escogían otras cinco para el mago. Ganaba el que tuviera la mano más alta. Y el mago perdió. Fue entonces cuando aludió al sobre que le había dado al principio a Risto que contenía una carta que le hizo leer en voz alta.

“Hola Jordi, soy tu padre, siempre te he dicho que nunca es tarde para seguir cumpliendo sueños. Sigue haciendo las cosas con pasión, ilusión y conectando con las personas como tú sabes. Como mago, siento decirte que hoy vas a perder contra el jurado con una jota de picas, un cuatro de tréboles, un tres de picas, un siete de corazones y un as de corazones”. Las mimas que tenía sobre la mesa.

Pero había más. “Este no ha sido un juego de póker, ha sido un juego de magia. Os he de contar el mayor de mis secretos. Un secreto que nadie se imagina, ni vosotros, ni el público, ni nadie en sus casas. He querido hacer un juego único en la final de Got Talent, algo que no se ha visto en ningún Got Talent del mundo y lo he conseguido con estas cinco cartas y un solo juego. Hace mucho tiempo que vuestras mentes están bajo mi control y nadie se imagina que este juego no lo he empezado hoy. Este juego lo empecé en audiciones, lo continué en semifinal y lo termino hoy en la gran final”, aseguraba.

Era entonces cuando iba repasando cómo cada una de esas cartas fue protagonista de sus anteriores números. Las cartas que marcaban la fecha de su nacimiento, la fecha que marcó su vicio por la magia.

Valoraciones con sorpresa final

Llegaba el momento de las valoraciones y la primera era de Jandro, mago invitado que aseguró que cada actuación de Got Talent se intercambiaban mensajes. “Me lo he pasado pipa, me ha encantado la rutina, el final es espectacular”, le decía.

“Felicito a toda la gente que ha llegado a la final, pero lo tuyo es del otro mundo. Nunca he visto un número tan redondo y esa conexión desde audiciones hasta aquí que ha sido divertido, espectacular y una magia maravillosa”, aseguraba Edurne.

“Fuiste mi primer pase de oro conjunto con Risto, estoy muy orgullosa de tu paso por el programa, de que estés en la final, y estoy de acuerdo con mis compañeros, eres el mejor”, continuaba Paula Echevarría.

“Te has pasado Got Talent”, es lo único que acertaba a decir Dani Martínez que quería recalcar que él le había ganado al póker.

Luego llegan las sorpresas para el mago. Primero un vídeo con un mensaje de cariño de su madre y hermano. Por último, el descubrimiento de que su padre había sido parte del público en plató. Se fundieron en un abrazo y empezaron a caer las lágrimas.

En una final como esta, las sorpresas son bidireccionales. Jordi Camps ha sorprendido y se ha dejado sorprender.