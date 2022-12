Elena reacciona al enterarse de la decisión de Samu en la hoguera final de ‘La isla de las tentaciones’

La hoguera final que hemos visto hasta ahora, en La isla de las tentaciones, es la de Samuel Chávez y Tania Deniz. Un reencuentro con muchos reproches, muchas explicaciones y muchas lágrimas.

Finalmente, y pese a todo lo ocurrido, Samu decidió salir de la isla con Tania. Todavía non sabemos qué es lo que decidió ella y lo veremos este jueves, pero lo que sí hemos visto es la reacción de Elena al enterarse de lo ocurrido.

Fue con ella con la que Samu pasó la cita 24 horas que terminó con sesión de sexo en el hotel. Ya habían hecho un intento en la villa que no acabó del todo, pero que fue suficiente para que lo viera Tania y se viniera abajo.

La reacción de Elena

Una vez finalizada la hoguera de Samu y Tania, Sandra Barneda se reencontró con la soltera para contarle lo sucedido. “Supongo que preferías a otra persona antes que, a mí, ver esta noche”, le decía nada más llegar.

Le preguntaba qué creía que había sucedido. “Creo que al final él ha decidido irse solo, no lo sé, porque se sintió bastante mal cuando ella se quitó el anillo y cuando ella empezó a tener una relación con Hugo”, contestó Elena, pero nada más lejos de la realidad.

“Tengo que decirte que la decisión de Samu fue irse con Tania”, le informó la presentadora que asistió al momento de incredulidad de Elena que no se esperaba eso.

“Él tenía muy claro que iba a ser fuerte e iba a pensar en él e iba a irse solo. Supongo que al verla ha cambiado de opinión”, reaccionó Elena.

En el debate

Vimos las imágenes de ese momento en El debate de las tentaciones al que acudió Elena. “Me quedé sin palabras, no me lo esperaba para nada. Estaba super convencida de lo que yo hablaba con Samu y de la cita final y todo, de que él iba a salir solo. No ya conmigo porque no sé si estaría dispuesto a empezar algo más, pero solo y con dignidad”, expresaba ya en frío pasados unos meses.

En plató también, Marta Peñate arremetía contra Tania a la que está claro que no traga ni en pintura. “Que se quite la corona de reina que se ha puesto ella sola y de empoderada y que se ponga la de hipócrita, que es la que le ha dado España”, expresaba.

Unas palabras muy aplaudidas en redes sociales donde la participante no suele tener mucho apoyo y, sin embargo, sí muchas críticas.

Marta le preguntaba a Elena si creía que Samu se hubiera liado con ella si Tania no hubiera mantenido una relación con Hugo Paz y era muy sincera asegurando que no, que seguramente no se habría liado con ella haber sido así.

También le pedía su opinión sobre Tania ahora que habíamos visto el programa y la invitaba a ponerla a parir. “Yo solamente sabía lo que me contaba Samu, que se besaba con Hugo, que se quitó el anillo, que no pensaba en él. Yo le decía que pensara en él. Y ahora cuando la he visto, sigo pensando que se ha comportado de forma egoísta”, admitía.

Veremos qué pasa el jueves en esa hoguera final con la decisión de Tania.