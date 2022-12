Anabel Pantoja y Arantxa Coca flipan con la hoguera final de Javi y Claudia en ‘La isla de las tentaciones’

Entramos en la recta final de La isla de las tentaciones 5. Este jueves veremos las hogueras finales y sabremos cómo acaban las parejas que han ido a poner a prueba sus relaciones. Ha pasado de todo en estas semanas y la cosa no pinta muy bien, pero cualquier cosa puede suceder.

En El debate de las tentaciones de este martes, hemos podido ver los avances de esas hogueras. Anabel Pantoja y la psicóloga Arantxa Coca fueron las elegidas para ver, antes que nadie, un avance de la hoguera de Javi Redondo y Claudia Martínez. Marta Peñate no pudo evitar curiosear un poco.

Sus caras eran un poema mientras veían las imágenes. “Es una gran hoguera. Es para verla no, para oírla. Cada palabra cuenta”, aseguraba la psicóloga. “No os podéis imaginar nada”, aseguraba Anabel.

“No es una mala hoguera con independencia del resultado, no es una mala hoguera entre ellos, de ahí salen muchas cosas”, insistía Arantxa.

Pero la que se quedaba realmente tocada era Marta. “Voy a coger palomitas, kleneex, voy a comer chocolate también para disfrutarlo bien”, aseguraba sin querer decir más para no hacer spoiler.

“Yo a partir de ver este minuto, a partir de mañana creo que voy a comprar unos calzoncillos a Yulen con mi cara. Esto marca la historia de las relaciones”, terminaba bromeando Anabel.

El reencuentro

La audiencia también ha podido ver un minuto de avance de esa hoguera. Unas imágenes en las que Javi llega a su hoguera guiñando un ojo a Sandra Barneda con la que ha vivido momentos muy cómplices. Imposible olvidar aquel momento en el que él vio imágenes en directo de su chica y se vino abajo y la presentadora le dio ánimos y un abrazo para consolarlo que le sentó muy bien.

También llega besando su medalla, y es que el momento que estaba a punto de vivir no era nada fácil. Después de varias semanas volvía a reencontrarse con su chica con la que estaba completamente decepcionado tras verla besarse con Álvaro Boix.

“Javi, ha llegado el momento de encontrarte con Claudia, adelante”, decía Sandra en el momento de más tensión. Ella llegaba resoplando y cuando alcanzaba a su chico, se abrazaba a él. “¿Estás bien?”, le preguntaba al oído. Y está claro cuál es la respuesta.

“Un tío que le ha puesto los cuernos a su novia, que se ha hecho un trío, ¿eso te gusta?”, le pregunta Javi a su chica. “No me gustaba, pero luego, empecé a conocerle y he encontrado cosas en él que me faltaban”, le aseguraba Claudia.

Y está claro que no van a faltar las lágrimas, ya hemos visto las de Claudia cuando le decía a Javi que “cuando yo te conocí, tú eras feliz, y ahora, no”.

“Me lío con un tío y parece que te da igual”, le dice ella y cuando él pregunta qué hace, ella le explica que lo que quiere es “que te des cuenta de que no se puede seguir así”. Y Sandra interviene para saber cómo no pueden seguir. “Con la relación que teníamos”, aclara Claudia.

¿Qué decisión tomarán al final de la hoguera tras ver todas las imágenes y darse todas las explicaciones que necesitan? El jueves podremos verlo.