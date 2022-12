Georgina Rodríguez muestra su lado más humano: “Este año ha sido el más difícil de mi vida”

Ha sido un año agridulce para Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. La pareja compartía en sus respectivos perfiles de Instagram un post, posiblemente el más difícil de su vida, explicando que uno de los bebés que esperaban, no había logrado sobrevivir. Unas declaraciones que conmovieron a todos sus seguidores y en los que la alegría y la tristeza se apoderaron de la modelo y el futbolista que se refugiaron en su familia para sobrellevar estos duros momentos.

Ahora, apunto de finalizar el 2022, la influencer se ha sentado con la revisa ELLE y ha hablado a corazón abierto sobre su familia, el amor y el dolor que existe detrás de la pantalla. Ha confesado que estar siempre en el foco mediático es algo que le cansa, destacando que su vida es mucho más sencilla que todo lo que se habla de ella: "No me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira"

En los duros momentos que les ha tocado vivir, Gio se ha refugiado en la gratitud y ha intentado conseguir la paz interior que tanto necesitaba. La trágica pérdida de uno de sus mellizos ha marcado este año que jamás olvidará: "Nos acompañará de por vida", explicaba resaltando que "este año ha sido el más difícil de mi vida".

Desde que se convirtió en madre ha demostrado que sus hijos son lo más importante. De hecho, durante la entrevista mostró la preocupación que tenía por su hija pequeña, Bella Esmeralda, que estaba ingresada en el hospital por bronquiolitis: "Mis hijos son lo más importante que tengo y cada paso que doy lo marcan ellos. Soy una madre omnipresente en su evolución. A veces me llaman pesada, ¡pero es que no quiero perderme nada!".

El peso de la fama

Tras lanzar su primer reality, algo que jamás pensase que iba a suceder, las críticas, tanto buenas como malas, no dejaron de rodearle. A sus 28 años vive enamorado de su vida y de su familia a pesar de que la gente juzgue su apariencia: "Si yo fuera otra pesona y leyera todo lo que se publica sobre mí, con distancia, también me caería mal", decía confesando que no termina de acostumbrarse a las reacciones que provoca en la gente: "¡Yo sigo siendo la misma!".

El éxito de Sor Georgina le ha llevado a estar a punto de lanzar la segunda temporada. Unos capítulos donde mostrará su lado más humano y hablará de temas nunca antes mencionados: "Es un sueño hecho realidad. Pero la vida me ha enseñado a adaptarme a cada momento y a cada situación y a no olvidar de ´donde vengo ni de adónde voy".