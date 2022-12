La surrealista reacción de Catalina al ganar El Gordo: “Voy a hacerme una liposucción y a volver con mi ex”

05490 ha sido el número del Gordo de la Lotería de Navidad de 2022. Un número mágico que ha dado suerte a todas aquellas personas que lo tenían. Catalina ha sido una de las afortunadas. Desde Alicante, la ganadora se ha conectado al programa de Hoy por Hoy para charlar con Àngels Barceló sobre cómo está viviendo este momento. Y es que no todos los días te tocan 400.000 euros.

Su naturalidad y simpatía han alegrado a la famosa presentadora de Cadena Ser y a los millones de oyentes del programa. Y es que las respuestas de Catalina han sido únicas.

La alicantina estaba emocionada (normal, cuando te caen 400.000 euros de golpe). Eso sí, no contaba con pagar a hacienda. “Me ha tocado un décimo y no sé qué hacer. ¿A dónde voy?”, le ha dicho Catalina al otro lado del teléfono. “Menos lo que te va a quitar Hacienda, te van a quedar 328.000 euros”, le ha dicho la presentadora. De manera natural e inmediatamente, la ganadora le ha respondido lo siguiente: “No quiero que me quiten nada. No quiero que me quiten nada”.

Sus planes con el dinero

Àngels, ante la duda de Catalina de no saber qué hacer ahora mismo, le ha aconsejado que vaya a una buena tienda de comida y bebida y se pegue un buen homenaje para celebrarlo.

“Me voy a comprar pastillas para adelgazar”, ha dicho inmediatamente. “Me voy a hacer una liposucción”, ha continuado explicando. Ante el asombro de Àngels y de José Luis Sastre, la conductora de Hoy por Hoy le ha aconsejado que disfrute un poco antes de someterse a la intervención: “Come un poco bien, bebe un poco bien y ya luego te haces la liposucción”.

"¡ME VOY A COMPRAR PASTILLAS PARA ADELGAZAR! ¡Y ME VOY A HACER UNA LIPOSUCCIÓN!"



Catalina, desde Alicante, tiene un décimo del Gordo 😱



💸 400.000 euros/décimo



🔴 Sorteo de la Lotería de Navidad: https://t.co/XuZoDmVCSb pic.twitter.com/G7qRbC5juk — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) December 22, 2022

“Vale, pues me compro las pastillas para adelgazar, pero yo estoy muy contenta. Se me va a quedar un tipazo y voy a volver con mi ex”, le ha respondido Catalina.

“Pero querrá volver contigo por dinero, ¿no crees?”, ha continuado diciendo Barceló. “No le rompas la ilusión. Hay que creer en el amor”, le ha contestado Sastre.

Sin duda, la alegría de Catalina nos ha sacado una sonrisa a todos. ¡Menudo momentazo de radio!