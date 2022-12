La reacción de Sandra Barneda y Nagore al encontrarse en un plató, 10 meses después de su ruptura

Nagore Robles y Sandra Barneda serán dos de las presentadoras de la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso.

Tras la marcha de Lara Álvarez (que se toma un descanso televisivo), su sustituta será la vasca que se desplazará a vivir con en la granja con los concursantes. Mientras que la catalana se encargará de las galas dominicales.

Por ello, Barneda apareció este miércoles en la final del reality para informar de que próximamente arrancará la segunda tanda y que Kiko Jiménez y Maite Galdeano son los primeros confirmados.

En el plató estaba como colaboradora Nagore, con la que se reencontraba de forma pública 10 meses después de su ruptura sentimental.

Aún así, las dos se mostraron ilusionadas por compartir proyecto. "Por favor Nagore, que estoy aquí, vente que tenemos que hacer la foto de los tres presentadores de la próxima temporada", empezó animándola Barneda. La ex gran hermana se acercó saltando y aplaudiendo y Sandra continuó: "Que si no, no nos vamos a ver ya, ¿vamos a por los nombres?", a lo que Nagore respondió que sí pero que tenía que chivárselos.

Así lo hicieron y se despidieron entre risas y ánimos.