Pelayo Díaz responde a Cristina Rodríguez y saca los trapos sucios de ‘Cámbiame’

Cámbiame fue un antes y un después para la vida de muchos, incluso para los propios estilistas: Pelayo Díaz, Natalia Ferviú, Juan Avellaneda y Cristina Rodríguez. Durante su emisión todo parecía de color de rosa, y es que a juzgar por lo que demostraban en el plató, se llevaban de maravillas. Sin embargo, desde hace unos días, la historia ha cambiado y no sería oro todo lo que reluce...

Cristina Rodríguez está volcadísima en el mundo de la moda. De hecho, acaba de volver a ser nominada a los Premios Goya por diseño de vestuario. Pero no olvida de donde viene y el pasado fin de semana intervenía en Socialité y cuando le preguntaron por su paso televisivo, no se cortó y respondió con total sinceridad.

Actualmente sigue manteniendo el contacto con Natalia, Juan Avellaneda y con la presentadora, Marta Torné, pero respecto a Pelayo Díaz confesaba que nunca más se han vuelto a ver: "Hay gente con la que tienes encuentros y gente con la que tienes desencuentros. No tengo ni idea sobre si es presidente de Estados Unidos o de si le han hecho diseñador de Gucci, es que no tengo ni idea", aseguraba.

Pelayo Díaz rompe su silencio

Casi cinco años después de la última emisión del programa, Pelayo Díaz también tiene algo que decir. El estilista es consciente que la relación entre los miembros del programa estalló por sus constantes encontronazos. No obstante, reconoce que guarda muy buen recuerdo de los años que estuvo formando parte de Cámbiame.

"No nos entendimos y no todo el mundo tiene luego que llevarse toda la vida bien", aclaraba. Pelayo no le guarda ningún rencor a Cristina, a quien considera "una gran profesional". Ante todo lo que se ha dicho y rumoreado en los últimos días, prefiere hacer oídos sordos y quedarse "con el tiempo que trabajamos juntos".

Es entonces cuando ha llegado la gran pregunta, ¿saludaría Pelayo a Cristina? El estilista no ha tenido problema en responder: "Creo que sí la saludaría si la encontrata y entiendo que haya gente que le hace más mella una discusión o es más difícil olvidar lo que ha pasado".

El profesional en el mundo de la moda no se ha callado y ha sacado los trapos sucios del programa: "Las cosas estaban muy tensas en general. Hubo malestar, hubo unas discusiones y ya está. Hubo cosas que no me gustaron, pero como te decía, al final, cuando echas la vista atrás soy una persona que prefiere quedarse con lo bueno". Aun así, Pelayo intento poner paz de por medio y reconoce que le ha escrito en alguna ocasión a Cristina y no ha obtenido respuesta: "No me lo tomé a mal porque entiendo que, pues que la gente tiene sus tiempos. Yo por lo menos no quiero tener esa espinita clavada. A mí no me gusta vivir enfadado con nadie".