Cristina Rodríguez, de super amiga de Pelayo Díaz en ‘Cámbiame’ a no saber si saludarlo si se cruza con él

“Soy hortera, no me importa que me llamen hortera, lo que no quiero es que me llamen elegante. No me interesa para nada la elegancia, no me interesa el concepto de elegante. La elegancia no es la ropa, la elegancia es un saber estar. Yo prefiero, en lugar de hortera, decir que soy kitsch, eso sí, no me llaméis elegante porque yo cuando me dicen que estoy elegante, me meto en mi habitación y me cambio de ropa”, así de sincera y natural se ha mostrado una vez más la estilista Cristina Rodríguez que este fin de semana ha hablado con Socialité.

Cristina Rodríguez aumentó su popularidad cuando se puso al frente de Cámbiame con Pelayo Díaz y Natalia Ferviú. Pero lo cierto es que en la industria de la moda ya era muy reconocida. De hecho, este año ha recibido su séptima nominación a los Premios Goya por diseño de vestuario.

“Con ilusión”, admite sobre lo que siente con esta nominación, “pero ya un poco diciendo, pues van a decir el nombre de otra porque ya, después de siete… yo digo… no sé, ¿a lo mejor es que no me quieren?”, se pregunta.

Pero reconoce que el hecho de que te den un Goya es muy difícil porque “hay muchas circunstancias alrededor. Muchas veces a las comedias, en este país, no se les valora mucho y yo hago muchísima comedia”.

Lo suyo con la moda siempre lo tuvo claro, “yo me he criado en una tienda de ropa”. En 1987 decidió irse a Barcelona a estudiar moda confiesa que no todo el mundo lo entendió. “Me decían, pero si tú sacas muy buenas notas, porque moda era como ser prostituta. Y yo decía, ¿qué?, todos nos vestimos. Y me he criado en la cultura del esfuerzo. Yo me ponía a llamar a los directores de cine a sus casas”, desvela, “era como una psicópata, yo no sé cómo no me ponían órdenes de alejamiento”.

Relación con sus compañeros

En cuanto a su paso televisivo y la relación con los que fueron sus compañeros confiesa que sigue manteniendo contacto con Natalia, con Juan Avellaneda y con Marta Torné. En cuanto a Pelayo Díaz, desvela que “nunca más nos hemos vuelto a ver”. Cuando el reportero le preguntara si tendría algún problema en saludarle si se vieran, ella admite que no lo sabe.

“Hay gente con la que tienes encuentros y gente con la que tienes desencuentros. No tengo ni idea sobre si es el presidente de Estados Unidos o de si le han hecho diseñador de Gucci, es que no tengo ni idea”, aseguraba sobre Pelayo.

“Me sorprende la gente que trabaja de cara al público y luego no quiere popularidad”, reconoce. A ella, está claro que le gusta y la disfruta.

Y nos encanta que siempre hable con tanta naturalidad y sinceridad. A ver si este año consigue el Goya.