El Guardaespaldas: la banda sonora más vendida de todos los tiempos

Se acaban de cumplir 30 años del estreno de una de las películas más taquilleras de la historia: El Guardaespaldas. Por si hubiera algún despistado, el exitoso filme trata sobre una cantante famosa (Whitney Houston) que recibe cartas anónimas con amenazas de muerte y contrata a un guardaespaldas profesional para que la proteja (Kevin Costner). Sin embargo, ella no está de acuerdo con los métodos empleados por su protector.

La película tiene todos los ingredientes para gustar: una buena historia, buenos actores y, sobre todo, una música extraordinaria. La banda sonora está compuesta por Alan Silvestri, (incluye además temas de otros grandes artistas como Joe Cocker o Lisa Stansfield), pero está claro que quien sobresale por encima de todos con su voz y canciones es Whitney Houston, la cual interpreta magistralmente las canciones.

Su banda sonora, que ha sido la más vendida de todos los tiempos (17 millones de copias en Estados Unidos y 45 millones en todo el mundo), ha dejado para el recuerdo temas como I Have Nothing o I Will Always Love You. Esta última vendió 12 millones de copias, convirtiéndose en el single más vendido de una mujer y encabezando la lista Hot 100 de Billboard 14 semanas consecutivas. La banda sonora ganó el Grammy al Mejor Álbum del Año.

Como ya hemos mencionado en líneas anteriores, la BSO presenta cinco grandes canciones de Whitney Houston:

1. I Will Always Love You

Fue escrita y grabada originalmente, en 1973, por la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton. Años más tarde, Whitney Houston grabó una versión para la película, la cual incluye un solo de saxofón de Kirk Whalum. Siempre quedará para la historia su inconfundible interpretación. El tema fue un éxito mundial. A pesar de que ha habído diferentes versiones de la canción, siempre será recordada por la actriz y cantante fallecida en el 2012.

Whitney Houston - I Will Always Love You (Official 4K Video)

2. I Have Nothing

Escrita por David Foster y coescrita por Linda Thompson en 1991, la canción es una balada con una orquestación rica y poderosa acerca del amor profundo y el compromiso

Whitney Houston - I Have Nothing (Official HD Video)

3. Run to You

Compuesta por Jud Friedman y Allan Rich, fue publicada como el cuarto sencillo de la banda sonora de la película.

Whitney Houston - Run To You (Official HD Video)

4. I'm Every Woman

La canción es un sencillo de 1978 de Chaka Khan. En la versión de Houston, mezcla de disco y soul, es una canción bailable y movida.

Whitney Houston - I'm Every Woman (Official Video)

5. Queen of the Night

Whitney expresa cómo ella "manda en el escenario del club", proclamándose a sí misma "la reina de la noche". La canción, que fue coescrita por Houston, es una habitual de reality shows del estilo Operación Triunfo alrededor del mundo.

Whitney Houston - Queen Of The Night (Official HD Video)

La música nos acompaña a todas partes, está día a día en nuestras vidas. Por eso no es de extrañar que el cine recurra a ella constantemente y nos regale auténticas maravillas para nuestros oídos. Los compositores crean obras que, con solo escucharlas, podemos saber a qué película pertenece, o incluso reconocer la escena o el personaje que la está viviendo.