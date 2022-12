Lily Collins: así ha sido el cambio físico de la actriz a lo largo de los años

Lily Collins es una de las actrices de las que más se está hablando en las últimas semanas por el anuncio del estreno de la tercera temporada de Emily en París. La actriz de 33 años es la encargada de darle vida a la protagonista que nos adentra en el mundo del amor y la moda parisina. Sin embargo, no se trata de la primera serie en la que consigue el éxito.

Por esta razón, vamos a repasar el cambio físico que ha tenido en todos estos años en los que hemos podido disfrutar de ella en la pantalla. Desde que comenzó en el mundo del cine a los 12 años hasta la actualidad.

No ha sido un camino fácil

Lily Collins es la hija del famoso cantante Phil Collins, una de las razones por las que hemos podido verla crecer desde que era bien pequeña por su aparición delante de las cámaras junto a su familia. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para la actriz.

Lily Collins con 12 años / Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

En su libro, Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, desveló que había sufrido anorexia, algo que marcó su adolescencia, pero que coniguió superarlo gracias a la terapia y a su marido Charlie McDowell, quien confesó que jugó un papel fundamental: "Me ha permitido ser la mejor versión de mí misma".

"Solía tener muchas voces en mi cabeza y la terapia me ayudó a encontrar el motivo de por qué permitía que esos pensamientos oscuros dictasen en mi vida", explicaba. Esta es una de las razones por las que la actriz sufrió un gran cambio físico.

"Me he dado cuenta de que aquellas razones que utilizaba de joven para fomentar mi trastorno alimenticio, ya no están. Ahora me centro en cosas que antes me perdía, como pasar tiempo con los que quiero, cultivar mis relaciones... ahora son una prioridad", confesaba.

Lily Collins / Jeffrey Mayer/WireImage

La ayuda del gimnasio

Desde entonces, su aspecto no ha sufrido un gran cambio. Sin embargo, uno de los factores fundamentales ha sido el gimnasio: "Acuérdate de tratar tu cuerpo con amor y cuidado en este final de año..." , escribía en sus redes sociales junto a una foto entrenando.

Lily Collins en la promoción de la tercera temporada de Emily en Paris / Jamie McCarthy/Getty Images for Netflix

A partir de ahora solo tenemos que disfrutar de la actriz en la ran pantalla durante su nueva aventura parisina.