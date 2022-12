Los nombres propios de Jedet: Dua Lipa, Villano Antillano, Vicky Martín Berrocal o Pedro Almodóvar   

Jedet es una de esas mujeres polifacéticas a la que hemos visto como actriz en La Veneno, como chica Netflix en A quién le gusta mi follower, como influencer de moda en front rows de firmas como Dior o como cantante en su disco A los hombres que he tenido que olvidar.

Y en todas esas facetas que envuelven su vida se ha rodeado de gente que ha ido acumulando en su baúl de adquisiciones. Bebe, Rossy de Palma o Alba Díaz han colaborado en su disco. Vicky Martín Berrocal la ha vestido en algunas ocasiones. Villano Antillano o Dua Lipa son parte de su círculo de amigos. Y Pedro Almodóvar ha cincelado parte de su imaginario. Son algunos de los nombres propios de su vida.

Bebe, una colaboradora del álbum

Bebe fue que nos llamaron para cantar en los Goya y tuvimos ensayos y yo había hecho esta canción de Tu amor como un bisturí, inspirándome en Siempre me quedará y cuando terminas en el ensayo nos fuimos juntas en el coche y le puse la demo y se echó a llorar y dije, ‘hostia, le ha horrorizado’, pero me dijo, ‘qué bonita, me encanta’. Y le dije, ‘quiero que la hagas conmigo porque te admiro mucho y, en parte, era un homenaje a Siempre me quedará. Me dijo, ‘cien por cien’ y fuimos al estudio y la grabamos.

Villano Antillano, posible colaboradora

Hemos hablado de eso ya varias veces. Eso es muy probable que suceda. Pero queremos hacer que si sucede sea algo épico y a lo grande. No va a ser cualquier cosa si lo hacemos. Yo creo que va a suceder, pero no me gusta gafar las cosas. Igual antes se viene como otra colaboración que me hace mucha, mucha ilusión. Ya se irá viendo. Sí, con una mujer, de aquí. Yo creo que como que nadie hará el link entre nosotras, pero me gusta. Creo que lo vamos a dejar para enero o febrero.

Dua Lipa, amiga de fiestas

Con Dua Lipa hemos hablado en términos de estar de fiesta y bailar y tomar unos chupitos juntas, pero no hemos hablado de música.

Pedro Almodóvar, un director admirado

Hay canciones que podrían ser muy para una peli de Almodóvar, pero no, no me ha llamado. Yo creo que quien tenga que llamarte, te llamará. Lo que está de Dios está y lo que no, no. Nunca he sido una persona que haya ido como muy detrás. Tengo sueños como todo el mundo, pero yo me centro en trabajar y en seguir mi camino y si a alguien le gusta lo que hago y quiere trabajar conmigo, que me llame y ya está. Como decía un personaje en La mala educación, ‘no hay nada menos atractivo que un actor en busca de trabajo’. No seré yo la que sea poco atractiva en este sentido.

Rossy de Palma, parte del disco

A Rossy la conozco desde 2017 que hicimos una acción con una marca juntas, yo todavía no estaba trabajando como Jedet, estaba viendo qué hacía, era muy difícil, me acababan de despedir como camarera, era complicado. Me acuerdo que le dije a Rossy, ‘tengo que buscar y echar currículum aquí en esta tienda para vender maquillaje’ y me dijo ella, ‘tú, estate tranquila y confía que yo tengo buen ojo y te espera una carrera muy larga y lo de vender maquillaje no va a ser para ti”. Y al final acabamos trabajando juntas, me llevo muy bien con ella, me llevo muy bien con Luna, que es su hija. Hemos coincidido en varias cosas de trabajo, hemos estado en París con Jean Paul Gaultier. La admiro mucho y ella a mí también. Ella escuchó Sangre fría cuando era una demo. Cuando salió Veneno dulce se emocionó mucho y yo la quería tener en el álbum. En Te arrepentirás sale un diálogo de Kika, de Almodóvar, en el que ella habla, era como una forma perfecta de cerrar el círculo.

Alba Díaz, otra colaboradora

A Alba Díaz la conozco también desde hace un tiempo y somos muy amigas, es como parte de mi familia en Madrid. La amo y la engañé para que hiciera esa intro porque me acompañó al estudio a grabar el último tema que hice para el disco que fue Veneno para tu piel y le dije a Carlos Ares, que es el productor, ‘tírate unos acordes, que vamos a probar’ y le dije a Alba, ‘prueba esto’. La hice grabar eso, la engañé y al final ha quedado muy bonita.

Vicky Martín Berrocal, estilista ocasional

A mí Vicky también me cuida mucho, me ha vestido en varias ocasiones. La más especial fue para el festival de Málaga. Nunca me he visto tan guapa como ese día. Ese vestido era espectacular y mira que no llevaba mucha cosa. Llevaba la cara lavada, un moño y ese vestido. Pero Vicky te hace sentir empoderada. A ti y a cualquier mujer, tiene ese don, esa visión. Ella me dijo, ¿tú confías en mí? Y le dije, sí. Me decía, voy a taparte porque siempre vas muy destapada y voy a mostrar una versión de ti que no han visto. Y cuando me vi en las pruebas de vestuario dije, wow, cuando yo era niña soñaba con ser esta mujer y hasta que no me he visto aquí no me he dado cuenta de que eso es lo que yo había soñado.

Una pequeña muestra de la gente que forma parte del círculo de Jedet, una mujer querida.