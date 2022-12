Agoney desmiente que Universal pague su puesta en escena para el Benidorm Fest

Hace algo menos de una semana, el pasado 18 de diciembre, conocíamos por fin las 18 candidaturas de los participantes del Benidorm Fest 2023, que competirán a principios del año que viene por alzarse con el premio y el honor de representar a España en el Festival de Eurovision.

En tan solo cinco días ya hemos podido ver cómo algunas propuestas están empezando a despuntar por encima de las otras, algo que no tiene que ser definitivo, ya que la mayor parte del consumo de cada una de las canciones irá llegando según se acerque la celebración del Benidorm Fest y se vayan conociendo las diferentes escenografías y las puestas en escenas.

Las canciones de Agoney, Fusa Nocta o Blanca Paloma se sitúan en el podio de encuestas como la realizada por la web eurovisionword.com entre las favoritas. Al mismo tiempo, las dos primeras lideran también las reproducciones en Spotify junto a Vicco y su Nochentera (Blanca Paloma lanzaba su canción en todas las plataformas este mismo viernes, por lo que no ha tenido igualdad de oportunidades frente al resto de compañeros como para poder hacer una valoración objetiva). Pero como todo lo que ocurre en redes sociales, una mayor exposición también conlleva mayores críticas.

La otra cara de la moneda de este éxito la está experimentando en sus carnes Agoney en las últimas horas, como ya pasase con Chanel tras ganar el Benidorm Fest este mismo año (para después callar las bocas de todo el mundo y regalarnos uno de los mejores puestos de España en la historia de Eurovisión). Y es que el artista canario hacía un comentario en tono de broma durante una entrevista con Inés Hernand para RTVE que se ha tomado como cierta, generando una serie de críticas destructivas y comentarios que estarían afectando al artista, quien no ha dudado en aclarar las cosas a través de su perfil de Twitter.

La respuesta de Agoney

"Ah bueno, lo paga Universal" comentaba Agoney cuando era preguntado por el coste del escenógrafo. Sin embargo, horas más tarde aclaraba: "Universal NO paga mi puesta en escena del bf. He contratado un escenógrafo, al igual que he contratado un coreógrafo. Del resto ya hablamos el próximo 10 de Octubre" explicaba.

¿Y qué ocurre el 10 de octubre? El mismo Agoney contestaba a sus fans publicando una captura de pantalla en la que se detalla que esta fecha corresponde a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, en una clara referencia al daño psicológico que puede hacer en los artistas los comentarios sin filtros y las críticas destructivas que ha podido recibir en las últimas horas por un malentendido.

Seamos más conscientes de que detrás de los artistas y la música que escuchamos hay personas y pensemos dos veces antes de emitir un comentario que puede afectar a las personas.