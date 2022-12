Salen las canciones del Benidorm Fest y todos los eurofans hacen lo mismo

Ahora sí que sí: el Benidorm Fest ha arrancado. Este 18 de diciembre, por fin, hemos podido escuchar las 18 canciones que lucharán por hacerse con un billete hacia Liverpool y representar a España en Eurovisión 2023.

Entre el 31 de enero y el 4 de febrero viviremos de nuevo la emoción, los nervios y el espectáculo del Benidorm Fest. ¡Y es que este año vuelve a haber mucho nivel entre las canciones candidatas!

Temazos como los de Blanca Paloma, Fusa Nocta, E’ Femme o Sofía Martín no han dejado de dar de qué hablar en redes sociales. Incluso ya se habla de favoritos. Pero no nos olvidemos que todavía queda la puesta en escena. Porque no es lo mismo defender una canción en el estudio que en un escenario, sobre todo cuando tiene que dar espectáculo.

De este modo, y como no podía ser de otra manera, las redes sociales se han llenado de reacciones. Y cuando hablamos de redes sociales queremos decir Twitter. Vamos, que el mismísimo Elon Musk ha debido de preguntarse qué es el Benidorm Fest y por qué en España se ha posicionado entre los máximos trending topics el mismo día de la final del Mundial de fútbol.

Del Mundial al Benidorm Fest

Uno de los comentarios más repetidos en redes sociales ha sido la estrategia de RTVE de estrenar las 18 canciones del Benidorm Fest inmediatamente después de la final del Mundial de Fútbol. De este modo, muchos usuarios se han reído de cómo han tenido que cambiar rápidamente el mood futbolero por el eurovisivo.

Los eurofans el domingo a las 18:59 cuando se termine el Mundial: pic.twitter.com/lhcSuBARGt — BERT (@JovenBerther) December 16, 2022

Los eurofans el domingo a las 18:59 cuando se termine el Mundial: pic.twitter.com/lhcSuBARGt — BERT (@JovenBerther) December 16, 2022

Muchos tops

Un año más, las redes sociales se han llenado de expertos musicales, musicólogos licenciados en la Universidad de “porque lo digo yo”. Expertos que, aunque nadie lo ha pedido, han hecho sus propios rankings.

De este modo, Twitter se ha llenado de rankings con las canciones. Pero, tenemos que reconocer que es mucho mejor eso que criticar con maldad algunos de los temas de los participantes. Parece que todos los años hay que recordar que más vale halagar un producto que te gusta que atacar algo que no.

Pues así quedaría mi top del Benidorm Fest 2023 a primera escucha. La cosa irá cambiando bastante y queda a la espera de las puestas en escena. #BenidormFest2023 #BenidormFest #Benifest2023 #benifest pic.twitter.com/FHDWA64VB0 — Pau Mateos (@PAUMATE0S) December 19, 2022

Mi top para el Benidorm Fest 2023 a primera escucha 💖 pic.twitter.com/kAKpeN7gVn — Matu (@matuvlogs) December 18, 2022

Mi top 18 del Benidorm Fest 2023 uwu pic.twitter.com/nnjT8m1Bjx — Xmassy Miwy ✨❄️🎄🎅 (@miwyuwu) December 19, 2022

Parecidos, ¿razonables?

Con el estreno de las canciones, también ha salido a relucir las “inspiraciones” o “parecidos” de algunos temas con otras canciones ya conocidas. El tema de Arde de Agoney tiene cierto parecido a Siren Song de Maruv con tintes de Mónica Naranjo; que si la canción de Karmento recuerda a una de Rozalén; o que si el tema de Aritz tiene la misma base musical y fórmula que Havana de Camila Cabello.

Además, dos de los temas favoritos, Familia de Fusa Nocta y Eaea de Blanca Paloma, les recuerda a muchas personas a los sonidos de Rosalía.

Sin duda, el Benidorm Fest ya está dando mucho de qué hablar. Y eso solo puede significar una cosa: hay ganas de festival.