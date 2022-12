"Un hombre prehistórico", la pista clave de Cristina Pedroche sobre su vestido para las Campanadas

La cuenta atrás para la Nochevieja ya ha empezado a correr. En El Hormiguero lo saben y, por eso, en la noche del jueves, a tan solo unos días de Fin de Año, invitaron a una de las principales protagonistas de la última noche del año; Cristina Pedroche.

La presentadora madrileña acudió al plato de Antena 3 para charlar con Pablo Motos de varios temas, pero, sobre todo, de uno de los detalles más impactantes de la nochevieja: el vestido de Pedroche en las Campanadas.

Entre todos los presentadores que tomarán las uvas este 2022 en televisión, Cristina Pedroche es una de ellas (indispensable, de hecho). Volverá a presentar esta despedida del año en Antena 3 junto al chef Alberto Chicote.

La vallecana se mostró en El Hormiguero muy entusiasmada y nerviosa por que llegue ese momento y mostró una total despreocupación por las críticas que siempre recibe por su vestido en las Campanadas.

"Prefiero que me critiquen a mí a que se critiquen entre ellos, entre la familia. Lo único que quiero es qeu la gente se lleve bien, que sean felices", alegó Pedroche.

El vestido de Pedroche en las Campanadas: "Hay poca tela"

Pablo Motos no perdió tiempo en preguntarle a la colaboradora sobre su vestido para la gran noche. En esta ocasión, la madrileña dio más detalles sobre su look sin dejar de mostrarse misteriosa, como suele ser habitual en ella.

"Vuelven las transparencias y han estado involucradas casi 100 personas, el año que más personas saben cómo es el vestido", empezó a contar Cristina Pedroche antes de pasar a decir algunas de las claves.

"Muchas transparencias, estoy muy orgullosa de mi cuerpo; me lo cuido mucho y me veo bien. Tengo 34 años y me veo bien siempre, me gusto, me caigo bien y me gusto", concluyó con satisfacción.

Pero eso no fue todo, Pedroche aportó más datos aún de cómo será su vestido para las Campanadas. "Hay un concepto y no siempre el concepto va unido a mucha tela", trató de explicar.

La pista clave de Pedroche

¡EXCLUSIVA! La MEJOR pista que nos da @CristiPedroche sobre el estilismo que llevará en Nochevieja #PedrocheEH pic.twitter.com/U7sVIAme4l — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 22, 2022

"Es una disciplina de arte que todavía no he tocado", dejó entrever más la presentadora. "Y se tarda", quiso añadir ella en tono divertido. Con estas pistas, Pablo Motos quiso indagar más y trató de adivinar a lo que se refería su invitada.

"Hay una cosa que hacía el hombre prehistórico...que se pintaba", introdujo. Una idea a la que Pedroche dio su aprobación: "Vas bien". "¡Bodypainting!", logró adivinar el presentador.

"Me va a matar Josie", lamentó Cristina Pedroche ante el aluvión de aplausos en el programa tras el acierto de Pablo Motos.

"Habrá gente que lo entienda y habrá gente que no. Pero yo creo que a los corazones de todos los españoles vamos a llegar", remató la presentadora. "Hay una parte muy, muy arte pero también hay una parte muy sexy. Pero...es que yo soy sexy", añadió.