Encerrada y desnuda: el anuncio más icónico de Cristina Pedroche para las Campanadas

Ya queda nada para despedir este año. El 2022 jamás lo olvidaremos, y es que, desde luego, nadie puede decir que no ha sido un año para recordar con todos los momentos que nos ha dejado. Los nervios están a flor de piel, más aún para todos los presentadores con los que daremos la bienvenida al nuevo año 2023.

Pero si hay un clásico que vuelve cada año a nuestras pantallas y da de qué hablar, esa es Cristina Pedroche. La colaboradora es la responsable de dar las campanadas desde la Puerta del Sol cada año. Su fiel acompañante es Alberto Chicote y juntos forman un equipo que se ha vuelto icónico en Antena 3.

El talento que tienen ambos es indudable, pero si por algo se vuelve el tema principal de las sobremesas de año nuevo es por el outfit con el que nos sorprende la Pedroche cada año. Unos looks con los que siempre deja el listón de lo más alto y que, aunque pensemos que es insuperable, lo vuelve a hacer.

No sabemos qué nos tiene preparados este año, aunque ya nos ha ido dando algunas pistas. Han trabajado más de 100 personas y vuelven las transparencias, ¡muchas transparencias! Anoche en su participación en El Hormiguero, Cristina Pedroche dio algunos detalles claves de lo que podrá ser su vestido, ¿qué nos tendrá preparado?

El anuncio precampanadas

"Por fin me dejan salir. Me sacan a la calle", escribía la también influencer en su perfil de Instagram donde acumula más de tres millones de seguidores. Quedan nueve días para el gran momento de Cristina Pedroche, aunque sabe cómo ganarse su momento siempre.Este año el anuncio de las Campanadas se ha vuelto más icónico que nunca y no ha faltado detalle.

En él se puede ver cómo un directivo de Atresmedia activa "El Plan P" el 22 de diciembre. Unas de las trabajadores de la cadena recorre diferentes pasilos en los que se cruza con algunas detractoras de Cristina Pedroche: "A ver si este año no hace el ridículo", dice una de ellas cuestionando a la otra: "¿Qué vestido? Si va desnuda". Mientras tanto, aparecen distintas escenas de la Pedroche desnuda y despeinada en el sótano de San Sebatián de los Reyes jugando con detalles de otros vestidos de diferentes años.

"Cristina, es tu momento", se escucha a la trabajadora de Atresmedia mientras le abre el candado de la puerta de la habitación donde permanecía la Pedroche. Ante estas palabras, aparece una Cristina emocionada y un rótulo en el que se lee: "Próximamente".

Las últimas seis Nocheviejas, el estilismo de Cristina Pedroche ha acaparado todas las miradas y las redes sociales se han convertido en un patio de críticas para opinar al respecto. A día de hoy, cuando aún queda más de una semana para despedir el año, ya se empieza a leer sobre la gran incógnita: ¿cómo será el vestido de 'La Pedroche?