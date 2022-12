Michael Stipe lanzará su primer disco en solitario en 2023, lejos de R.E.M.

Han pasado ya 11 años desde que R.E.M. lanzara su último disco, Collapse into now. Desde entonces, sus componentes han dejado siempre claro que no volverían a juntarse, una decisión inequívoca y rotunda. Ahora, los fans del sonido de la banda pueden estar de enhorabuena. El vocalista y líder de la banda, Michael Stipe, ha anunciado que publicará su primer álbum en solitario en 2023.

Ya en 2019 pudimos escuchar cómo sonaba el primer tema del músico en solitario con el single Your capricious soul. A principios de este año, además, pudimos escuchar Future if Future, el segundo adelanto de este nuevo disco que acaba de anunciarse de forma oficial. Sobre este próximo lanzamiento, Stipe ha anunciado que tendrá sorpresas: "Estoy colaborando con un montón de músicos diferentes, y cada una de esas canciones, si me salgo con la mía, lo cual creo que lo haré porque estoy pagando por ello, será muy diferente".

Así lo ha contado en una entrevista en Departures, donde ha continuado hablando del género musical que trabaja: "No tengo discográfica. Por primera vez en mi vida adulta, no tengo contrato con nadie excepto conmigo mismo. Así que puedo hacer lo que quiero".

El músico también habla de sus planes de seguir trabajando en la música, algo que nunca imaginó con la disolución de R.E.M. "No podía imaginar continuar con la música, y pasaron cinco años antes de que pudiera volver a tener la idea", comenta, recordando el regreso en 2018 con una colaboración con el dúo de electroclash Fischerspooner en su álbum Sir.

Ahora tiene la vista puesta en un gran 2023, con un disco en proceso, una exposición de pintura y, por lo que parece, un espectáculo en vivo para presentarlo al público. "Estoy haciendo algo de lo que estoy completamente aterrorizado y no estoy seguro de ser capaz de hacerlo", señaló con un asentimiento irónico. "En realidad, sé que soy incapaz, pero he comenzado a pintar".

Your Capricious Soul (Official Video) - Michael Stipe

El final escrito de R.E.M.

En marzo de 2011, R.E.M. publicó Collapse into now. Justo seis meses después, el 21 de septiembre, la banda anunciaba su ruptura en un comunicado oficial publicado en su web oficial: "Como amigos de toda la vida y cómplices, hemos decidido disolvernos como banda. Nos marchamos con un enorme sentido de gratitud, de firmeza y de asombro por todo lo que hemos conseguido".

Los problemas de ego, de abuso de sustancias, de luchas internas o de falta de creatividad no fueron responsables de la desaparición de R.E.M. Al contrario de lo que ocurre con tantas bandas de rock. Michael Mills ha insistido siempre en que la banda terminaba su relación profesional en muy buenos términos: "Sentimos que somos una especie de pioneros. No hay discordia, no hay discusiones, no hay disputas de abogados. Hemos tomado esta decisión juntos, de forma amistosa, y pensando en lo mejor para cada uno. Había llegado el momento".