El consejo de Pablo Motos para Navidad que ha incendiado Twitter: “No tienes vergüenza”

Pablo Motos es uno de los presentadores más icónicos de Antena 3. Su andadura por El Hormiguero ha hecho que su fama crezca, para bien y para mal. Muchas veces ha sido juzgado por sus comentarios, los cuáles han sido catalogados por "machistas" para algunos, y también por sus entrevistas, las cuáles le llevaron a ser criticado en el último anuncio del Ministerio de Igualdad.

Sin embargo, otras veces saca a la luz su lado más humano y vulnerable y transmite mensajes llenos de ternura y cariño al público. El presentador, después de entrevistar a Cristina Pedroche y participar en la mesa de debate junto a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val, ha querido despedirse de la audiencia con unos consejos para disfrutar de la Navidad y hacer de la entrada al 2023 algo más llevadero.

La lista de deseos y consejos navideños

"En Navidad es de los pocos momentos donde nos permitimos hablar sin vergüenza de la felicidad. Voy a pasaros algunos consejos que me parecen válidos para que las fiestas sean más llevaderas", empezaba diciendo el presentador antes de dar el pistoletazo a su discurso.

El primero de los consejos: "Pensar menos. Pensar en lo que va a pasar no te deja pensar en lo que está pasando". El segundo, "menos pantallas y más personas. Y si no lo haces por ti, hazlo por tu espalada", decía antes de contar los efectos que tienen las tecnologías en nuestra salud: "Me enteré de un dato el otro día que me dejó flipado, tu cabeza ejerce en la espalda una presión de 5 kilos. Si te agachas a mirar el móvil, son 22 kilos. Multiplícalo por el tiempo que estás mirando el teléfono. Hay que mirarlo menos", comentaba.

El tercer consejo, aunque ya advertía que era más un deseo que una recomendación fue: "Intentad vivir estas fiestas sin tanta ideología, que nos está volando la cabeza a todos. Ser de izquierdas o de derechas importa mucho menos que tener buen corazón, apunta haciendo un guiño a la gran polémica televisiva que ha protagonizado este año.

Finalmente, quiso despedirse de El Hormiguero hasta el 9 de enero con un último consejo: "Háblate bien. Si te tratas con cariño, todo irá mucho mejor. Te garantizo que dentro de ti tienes algo mucho más poderoso que las cosas que te afectan en tu imaginación, sácalo y disfruta de la vida sin miedo".

Twitter opina y no para bien

Como siempre, Pablo Motos ha vuelto a estar en el ojo del huracán y los haters han opinado. No han sido muy buenas las críticas que esta vez ha recibido, algo que seguramente no le haya pillado por sorpresa: "No tienes vergüenza. Tienes ahí a una religiosa mentirosa, pecadora, rastrera y vengativa. Creaste una polémica por un anuncio publicitario y ahora intentas dar un mensaje navideño. Qué pena que das, qué pena", escribían. Otros han querido sumarse a la lista de consejos dejando el suyo: "Mi consejo es que dejéis de dar asco".

NO TENES VERGUENZA.

TENES AHI A UNA RELIGIOSA MENTIROSA, PECADORA, RASTRERA Y VENGATIVA.

CREASTES UNA POLEMICA POR UN ANUNCIO PUBLICITARIO.

Y AHORA INTENTAS DAR UN MENSAJE NAVIDENIO.

QUE OENA QUE DAS, QUE PENA.

QUE SABRA DE TI PARA SOPORLA Y DE JUAN PARA APOYARLA. — Pablo (@Loquenoseve01) December 23, 2022

No todo ha sido malo y por el contrario en Instagram han sido más suaves: "Hemos llegado a un punto que si no piensas como yo en la política eres un tal o un cual. Lo importante es ser buenas personas, más solidarios y ayudar, porque ayudar te ayuda" o "el programa que haces es magnífico", son algunos de los mensajes positivos que ha recibido.