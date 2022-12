Lidia Torrent tiene el ferrari de los carritos de bebés: exclusivo y rozando los 2000 euros

Lidia Torrent está disfrutando al máximo de su primera Navidad como madre. El pasado mes de octubre, Lidia y su pareja, Jaime Astrain, daban la bienvenida al mudo a la pequeña Anka. Lo anunciaron en redes sociales con una preciosa foto donde las manitas de la pequeña cogían los dedos de sus padres. Una instantánea que no tardó en llenarse de felicitaciones.

Ahora, casi dos meses después, Lidia y Jaime continúan disfrutando de la paternidad como cualquier otra familia. De este modo, esta semana, Lidia ha sorprendido a sus más de 300.000 seguidores de Instagram con una foto dándole un paseo a su hija. ¿La razón? El increíble carrito de bebé de lujo que lleva. ¡Y es que es una auténtica pasada!

La hija de la modelo Elsa Anka siempre ha tenido marcas alrededor que han querido colaborar con ella. Ya sea de ropa o de productos de belleza, Lidia no ha tenido problema en hacer algunas campañas. Ahora, con su reciente maternidad, los productos relacionados con el cuidado de bebés quieren colaborar con ella. ¡Y no nos extraña! La joven tiene mucho tirón.

Un carrito de 1.700 euros

Por este motivo no nos extraña que Lidia tenga un carrito de bebé de lujo. La celeb lleva el modelo Newel Carbon de la marca Jané: un carrito de bebé que está entre las marcas más solicitadas. Vamos, el ferrari de los carritos. Y es que, tal y como hemos podido comprobar la web, el modelo que lleva la presentadora de First Dates está hecho de fibra de carbono y el tejido con microfibra. Vamos, que es ligerísimo y transpirable. Perfecto para pasear a la niña. Pero la cosa no se queda ahí. El modelo de Lidia también es edición limitada. ¡Eso sube el precio!

¿Y cuánto dinero cuesta este super carrito? Pues nada más y nada menos que 1.700 euros. Todo sea para que la pequeña Anka esté perfecta. Como anécdota os contaremos que esta misma marca de carritos es la que ha utilizado Paula Echevarría. Y, ¿a quién no le va a gustar un carrito usado por Paula Echevarría? ¿A quién no le va a gustar?