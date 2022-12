El giro inesperado en la relación de Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja

La relación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha sido una montaña rusa que siempre ha estado en el foco mediático. Madre e hijo han sido como el perro y el gato y han protagonizado varias disputas que ha acabado con su relación. Sin embargo, como dice la famosa frase... ¡todo vuelve por Navidad!

La familia Pantoja no está viviendo sus mejores momentos. En el último año, la artista ha tenido que despedirse de su madre, Ana y, recientemente, de su hermano Bernardo, padre de Anabel Pantoja. Unas ausencias muy señaladas, más aún en las fechas que corren donde las sillas en las mesas navideñas se quedan vacías. Sin embargo, el espíritu navideño parece que ha calado más que nunca en el Dj que, después de un año sin querer saber nada de su madre, ahora las cosas podrían cambiar.

Ha sido el periodista Pepe del Real en El Programa de Ana Rosa, quien ha informado de este giro inesperado y que ha sorprendido a todos los colaboradores. Tal y como ha dicho, el artista estaría decidido a dar el paso para solucionar los problemas con su madre y ya le habría llamado por teléfono. Según ha confirmado, "la echa de menos y quiere verla".

A juzgar por sus palabras, Kiko Rivera podría acercarse a Cantora, lugar donde vive su madre, para reencontrarse con ella en los próximos días y poder abrazarse de nuevo dejando todos su problemas a un lado. Un hecho del que no podría estar más feliz Isabel Pantoja. La artista estaría muy ilusionada con este gran paso y su respuesta no habría sido otra que, que tiene las puertas abiertas de Cantora para cuando él decida ir.

¿Qué opina Irene?

La mujer del artista siempre lo ha apoyado en cualquiera de sus decisiones, y esta vez no iba a ser menos. Sin embargo, las cosas a su tiempo o como dice el refrán y respetándolo: "las cosas de palacio van despacio", por lo que Irene Rosales "no piensa pisar Cantora hasta que no arregla las diferencias con su suegra". Al parecer, la influencer no le perdona a Isabel Pantoja que no estuviese con ella cuando fallecieron sus padres y primero estaría esperando un perdón por parte de la tonadillera.