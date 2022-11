Muere Bernardo Pantoja, el padre de Anabel Pantoja y hermano de Isabel

La salud de Bernardo Pantoja llevaba mucho tiempo siendo muy delicada. De hecho, una de las grandes preocupaciones de Anabel Pantoja antes de irse a Supervivientes, fue el estado de su padre. Dejó todo arreglado para que no le faltara de nada durante su ausencia. En los últimos meses ha estado entrando y saliendo del hospital de manera continuada.

En las últimas horas los amigos y familiares se han ido concentrando en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde está ingresado porque había empeorado mucho y se temía por su vida. Finalmente, el padre de Anabel y hermano de Isabel Pantoja ha fallecido a sus 69 años de edad hoy 25 de noviembre a las 10.30 de la mañana.

El reportero de Sálvame, José Antonio León, que ha estado siguiendo su evolución, ha confirmado a través de internet su fallecimiento. “Acaba de morir Bernardo Pantoja! Descanse en Paz y el pésame a toda la familia”, escribía. En seguida contactaban en El programa de Ana Rosa para dar la información.

Acaba de morir Bernardo Pantoja! Descanse en Paz y el pésame a toda la familia — José Antonio León (@Joseantonioleon) November 25, 2022

Alarma

Las alarmas saltaban cuando Anabel Pantoja cogía un AVE desde Madrid a la capital andaluza y su tía, Isabel Pantoja, abandonaba Cantora para acudir también al centro hospitalario en las últimas horas de donde no ha salido, permaneciendo al lado de su hermano hasta el último momento.

"En las últimas horas, el estado de salud del hermano de Isabel Pantoja ha empeorado hasta el punto que quienes están día y noche a su lado han decidido avisar a Anabel Pantoja porque podrían ser los últimos momentos de padre e hija juntos", comenzaba diciendo Adela González en Sálvame ayer por la tarde.

Al final, se han confirmado las peores noticias y Bernardo ha fallecido rodeado de sus familiares y amigos. Pese a que las relaciones familiares, no siempre han sido buenas, al final, todos han estado a su lado. Y eso que ayer por la tarde, Junco, su esposa, tenía dificultades para acceder a la habitación, un hecho que indignaba a Kiko Hernández.

"Yo soy Junco y aviso a la Guardia Civil y digo: 'Me están impidiendo entrar a despedirme de mi marido'. Cuando pierdes un ser querido la familia como que se une, y cuando hay rencillas las familias se acercan y en esta familia ocurre todo lo contrario. Se muerte Doña Ana no avisan a nadie, ahora mismo Bernardo Pantoja está en el hospital no quieren que venga Junco, no quieren que vengan los amigos, a Kiko no le avisan. ¿Qué pasa con esta familia con las muertes? ¿Por qué están obsesionados en ocultarlo todo?", exponía después de que Rafa Mora confesara que Kiko Rivera no había sido informado del delicado estado de salud de su tío.

Una relación complicada

Bernardo Pantoja se casó en diciembre de 2018 con Junco, una exbailarina japonesa con la que llevaba muchos años de relación. Fue una ceremonia civil muy discreta a la que solo acudió algún amigo como testigo. Y es que las relaciones de la familia con ella nunca fueron buenas.

La conoció después de separarse de Mercedes Bernal, la madre de Anabel con la que se casó en 1986 y cuyo matrimonio duró seis años. Se separaron cuando Anabel era solo una niña y se produjo un gran distanciamiento entre padre e hija que desapareció no hace demasiado tiempo.

Bernardo padecía diabetes desde hace tiempo, una enfermedad que le ha generado muchos problemas de salud en estos años. De hecho, incluso, tuvieron que amputarle el pie derecho lo que le dificultaba la movilidad.

Una vida sembrada de polémicas

La vida de Bernardo siempre ha estado sembrada de polémicas que le han separado de su familia. A principios de los 90, cuando su hermana vivía uno de sus mejores momentos de popularidad, fue encarcelado por un delito de robo de documentos bancarios y estafa.

Años después fue detenido por un supuesto delito de abuso sexual a una menor de 14 años que terminó archivado. Y en 2006 fue apuñalado en un bar en su barrio de Triana. Sucesos que han marcado una historia complicada.